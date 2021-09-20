أحمد الفضلي



يستعد الفنان القدير عبدالرحمن العقل لتنفيذ احدث مشاريعه الفنية للمرحلة المقبلة والتي من المقرر ان تشهد ظهور بوخالد بأكثر من عمل فني اثنين منها سيتم عرضهما في السباق الرمضاني المقبل.



من جانبه، كشف العقل انه توصل لاتفاق نهائي للمشاركة في عملين فنيين الاول سيحمل عنوان «ممنوع السكوت» وهو عمل مودرن يصنف كدراما اجتماعي سيجمعني بالفنان والمنتج نايف الراشد، حيث يتم التحضير للعمل حاليا من خلال التواصل مع عدد من نجوم الدراما الكويتية والخليجية تمهيدا لتصويره في الايام القادم وعرضه في الفترة الموسمية او يتم عرضه في شهر رمضان المقبل.



وعن ثاني الاعمال، ذكر العقل من خلال حديثه لـ «الأنباء» انه توصل لاتفاق آخر للمشاركة في المسلسل الدرامي التراثي «ولد شمة» الذي يستعد لتنفيذه المنتج والكاتب عبدالله العميري، حيث يتم التواصل حاليا مع العديد من النجوم استعدادا لتنفيذ العمل، موضحا ان المسلسل يحمل الطابع الدرامي التراثي، وهذا النوع من الاعمال سبق وان ابدع في انتاجها وتنفيذها المنتج عبدالله العميري، حيث سبق وان قدم «رحى الايام» و«الوصية الغائبة» وكلا العملين حقق نجاحا كبيرا عند عرضهما في رمضان الماضي وقبل رمضان الماضي.



وأشار العقل الى انه حرص ومن خلال اختياراته للاعمال في الفترة الماضية على اختيار نصوص مختلفة من حيث الاحداث والمضمون وكذلك التنوع في الشخصية، متوقعا النجاح للعملين القادمين نظرا لوجود انتاج جيد ونصوص جيدة سيكون لهما الدور الاكبر في اخراج العملين بالشكل المطلوب في حال تم عرضهما في رمضان المقبل.