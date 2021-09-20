أصدر وزير الإعلام ووزير الثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري امس الأحد قرارا وزاريا بشأن ضوابط إجازة نصوص المسلسلات التلفزيونية التي تنتجها مؤسسات الإنتاج الفني بالكويت بهدف تنظيم وتسهيل إجراءات الإجازة وحفظ الحقوق الملكية لمؤلف العمل.



وقال الوكيل المساعد للصحافة والمطبوعات والنشر بوزارة الإعلام عادل العازمي في بيان صحافي ان القرار يعتمد في مرجعيته على قوانين وتشريعات الدولة ذات الصلة إذ نص على وجوب إيداع نص المسلسل التلفزيوني المزمعة إجازته بمكتبة الكويت الوطنية بهدف حماية حقوق الملكية الفكرية وأن يخلو من المحظورات الواردة بقوانين المطبوعات والنشر وتعديلاته والإعلام المرئي والمسموع وحقوق الطفل.



وأضاف العازمي ان القرار ألزم لجنة إجازة نصوص المسلسلات بإبداء الرأي الفني لإجازة النص او رفضه خلال 15 يوما من تاريخ تسلم النص على ان تصدر الجهة المختصة بالوزارة قرارها بالإجازة أو الرفض خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب.



وأفاد بأن القرار منح صاحب النص فرصة التقدم بطلب إعادة النظر في حال تم رفض إجازة النص خلال 60 يوما من تاريخ الاخطار بشرط إجراء التعديلات محل أسباب الرفض، مضيفا ان القرار حدد مدة عام ميلادي لبدء العمل بالمسلسل من تاريخ صدور قرار الإجازة، كما يجوز تجديدها لمدة مماثلة بشرط تقديم طلب بذلك قبل انتهاء المدة المحددة بـ 30 يوما ويصدر التجديد خلال 7 أيام.



وأوضح العازمي ان القرار يعطي مساحة كاملة للمؤلف والقنوات التلفزيونية والرقمية لتحمل مسؤولياتها لتقديم محتوى درامي يرتقي بالمجتمع ويقدم مضامين هادفة تحافظ على القيم الكويتية الأصيلة، معتبرا ان القرار الوزاري ينظم ويبسط الإجراءات المتعلقة بإجازة نصوص المسلسلات التلفزيونية.