أحمد الفضلي



يستعد القائمون على شركة المجموعة الفنية للانتاج الفني حاليا لتنفيذ احدث المشاريع الفنية الخاصة بالشركة والمتمثلة بالجزء الثاني من مسلسل «امينة حاف» والذي من المقرر ان يرى النور في السباق الرمضاني المقبل، وسيشهد مشاركة كم كبير من نجوم الدراما والكوميديا الخليجية واغلبهم ممن شاركوا في النسخة الاولى للعمل.



وأعرب المنتج والفنان باسم عبدالامير عن بالغ سعادته ببدء الاستعدادات الخاصة بتنفيذ النسخة الثانية لمسلسل «امينة حاف» والذي يقوم بكتابة نصه الكاتب علي الدوحان الذي سبق وان قام بكتابة الجزء الاول، حيث تمكن من كتابة نص حصد نسبة مشاهدة كبيرة منحتنا كشركة انتاجية الثقة الكبيرة لانتاج جزء ثاني، وكذلك شكلت دافعا قويا للكاتب علي الدوحان لكتابة نسخة جديدة للعمل، موضحا ان الجزء الثاني سيتم تصويرة بقيادة المخرج سائد الهواري وحاليا يتم اعداد طاقم العمل من فنانين وفنيين ولوكيشنات تصوير، والعمل مثل ما يقولون «يطبخ على نار هادئة».



وعن امكانية مشاركة ابطال العمل في الجزء الثاني، ذكر عبدالامير، خلال حديثه لـ«الأنباء»، انه وكاتب ومخرج العمل يسعون لمشاركة كل النجوم في الجزء الثاني للمسلسل، لكن الظروف قد تمنع بعضهم من المشاركة في النسخة الجديدة، خصوصا ان الفترة الحالية تشهد تصوير عدد كبير من الفنانين لاعمالهم الرمضانية، موضحا ان الاتصالات تجرى حاليا مع نجوم الجزء الاول لابلاغهم بوجود نسخة جديدة للعمل وامكانية تصويرها في الفترة القادمة.



وفيما يتعلق ببقية اعمال شركة المجموعة الفنية للانتاج الفني للفترة المقبلة، افاد عبدالامير بأن الشركة انتهت من تنفيذ ثلاثة اعمال هي: «من بعدي الطوفان» و«بين يديك» و«جنية»، وجميعها اعمال سترى النور في الايام القادمة او سيتم تأجيل البعض منها الى رمضان المقبل بحسب القنوات المالكة لحقوق العرض، مضيفا ان المسلسلات الثلاثة تحتوي على كم كبير من نجوم الدراما والكوميديا المحلية والخليجية وكذلك نصوص رائعه وتنفيذ رائع سيكون له دور كبير في تحقيقها النجاح وحصد نسبة مشاهدة عاليا.