

أطلقت المطربة بلقيس فتحي أغنيتها الجديدة «جنوب الدرب»، وكشفت عن الفيديو الكليب الخاص بهذه الأغنية عبر قناتها الخاصة على موقع يوتيوب ومختلف تطبيقات الموسيقى وصفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



هذه الأغنية التي تعتبرها بلقيس مميزة جدا هي إهداء إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبالتالي فقد حرصت الفنانة الخليجية على أن يتم التعاون على كل تفاصيلها مع مواهب سعودية عموما.



«جنوب الدرب» كلمات وألحان تركي الشريف، وتوزيع محمد سلطان، ومن إخراج سلطان عبدالمحسن الذي حرص أن ينقل من خلال هذه الأغنية مناظر خلابة من المملكة العربية السعودية، حيث تنقلت بلقيس في العمل المصور بين أماكن خضراء في جنوب المملكة عكست صورة لم نشاهدها سابقا لطبيعة السعودية وبرزت معالم رائعة الجمال لهذه المنطقة.