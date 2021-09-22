عبدالحميد الخطيب



شارك المخرج الكويتي الشاب عبدالله الوزان بفيلمه السينمائي «فلافل كارت- Falafel Cart» في مهرجان «بربانك» الدولي للأفلام والذي أقيم الفترة القليلة الماضية في لوس أنجيليس (9 الى 12 الجاري).



وقال الوزان في تصريح لـ «الأنباء»: فاز الفيلم بجائزة «أفضل فيلم متحرك قصير» ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان الذي شارك فيه أكثر من 180 فيلما من حول العالم.



وتابع عبدالله: بهذه المشاركة يكون الفيلم قد اقترب من اختتام مشواره في المهرجانات السينمائية الدولية بعد مرور سنتين من أول عرض له والذي كان على شاشات السينما في سانتا مونيكا، لوس أنجيليس 13 سبتمبر 2019، كما شارك في أكثر من 15 محفلا ومهرجانا سينمائيا دوليا أبرزها «مهرجان هيروشيما الدولي للأنيميشن» من ضمن برنامج «أفضل أفلام من حول العالم»، والتأهل والوصول لقائمة «الأوسكار» الطويلة والتنافس في فئة أفضل فيلم متحرك قصير في 2020، بالإضافة إلى الفوز بأفضل فيلم دولي في مهرجان لوس أنجيليس للأنيميشن في 2019، وأنهى الفيلم مشاركته في «مهرجان باريس الدولي للأنيميشن» والذي أقيم في باريس، فرنسا في الفترة 2-4 يوليو الماضي، حيث تم اختياره من ضمن منافسة «Horizons» الرسمية للمهرجان وتنافس الفيلم مع 10 أفلام أخرى في هذه الفئة.



وتابع الوزان: الحمد لله حقق الفيلم نجاحات كبيرة، وأطمح لأن ينهي مسيرة عروضه ومشاركاته بعرض سينمائي مقام في بلدي الغالي الكويت قبل نهاية العام الحالي، لاسيما أنه لم يتم عرضه نهائيا حتى الآن في الكويت، حيث كان من المقرر أن يتم عرضه سينمائيا في إحدى شركات السينما أمام فيلم ديزني «مولان» مارس 2020 إلا أنه تم إغلاق السينما في تلك الفترة بسبب جائحة كورونا.