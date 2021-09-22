غيّب الموت اليوم الملحن محمد الرويشد أحد أبرز الملحنين في الساحة الغنائية الكويتية والخليجية والعربية.



قدم الكثير من الألحان التي لا تزال عالقة في الأذهان مثل الأغنية الوطنية «لحن الوفاء» التي كتبها الشاعر ساير الساير وغناها شقيقه المطرب القدير عبدالله الرويشد في الثمانينيات، وهي من أكثر الألحان التي كان الراحل يعتز بها.



يعتبر الراحل أحد مؤسسي الفرقة النسائية للفنون الشعبية مع ماجدة الدوخي ونخبة من المهتمين، كما تولى قيادتها موسيقيا بعد أن درّب عضواتها اللواتي قدمن عدة حفلات غنائية داخل الكويت وخارجها، وغنى من ألحانه العديد من المطربين في الكويت والخليج والوطن العربي.