نعى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله الفنان الملحن محمد الرويشد (65 عاما) الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الاربعاء بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز في المجال الفني في الساحة الكويتية والخليجية.

ونقل الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة الناطق الرسمي للمجلس د. عيسى الأنصاري في بيان صحفي تعازي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري وأمين عام المجلس كامل العبدالجليل وكافة العاملين لأسرة الفقيد وللأسرة الفنية.

وقال الأنصاري إن الراحل الرويشد قدم الكثير من الألحان لكبار الفنانين كما ساهم في عدد من الأعمال الدرامية والمسرحيات اضافة الى انه يعد من الملحنين المميزين في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي وغنى من ألحانه العديد من المطربين في الكويت والخليج والوطن العربي.