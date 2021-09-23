مفرح الشمري

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تشارك وزارة الإعلام ممثلة بقطاعيها الإذاعة والتلفزيون الأشقاء بالمملكة العربية السعودية في الاحتفال باليوم الوطني الـ91 للمملكة، والذي اختير له شعار «هي لنا دار» وذلك بناء على توجيهات من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ووكيلة الوزارة منيرة الهويدي، لإبراز اليوم الوطني السعودي الـ91 بالشكل المطلوب عبر برامج البث المباشر في التلفزيون والمحطات الإذاعية إضافة الى بث العديد من الفلاشات الوطنية التي توضح العلاقة الوطيدة بين الشعبين الكويتي والسعودي على مر الزمان.



وفي هذا الصدد سيعرض تلفزيون الكويت عصر اليوم برنامجا خاصا بعنوان «السعودية لنا دار» بالإضافة إلى بث الفلاشات الخاصة احتفالا باليوم الوطني السعودي على مدى اليوم وذلك بمتابعة حثيثة من الوكيل المساعد لقطاع التلفزيون تركي المطيري.



بدوره، هنأ الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة سعد راشد الفندي في تصريح صحافي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأبناء الشعب السعودي كافة بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة، واصفا فرحة السعودية بعيدها الوطني بأنها فرحة للكويت أيضا، خصوصا أن المملكة تحظى بمكانة مميزة واستثنائية بالنسبة إلى الكويتيين جميعا.



وأكد وكيل قطاع الإذاعة سعد الفندي أن اذاعة الكويت جهزت العديد من البرامج الخاصة باليوم الوطني السعودي الـ91 بالإضافة إلى تجهيزها مجموعة من الفلاشات والتقارير الخاصة بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل كويتي.



وأضاف: سيكون «هوى» وزارة الإعلام من خلال الاذاعة اليوم «أخضر» بما تحمله هذه الكلمة من معنى وذلك من ربط بين برامج إذاعة الكويت المباشرة مع إذاعة الرياض واذاعة جدة، والذي ستتم فيه استضافة الزملاء الإعلاميين والفنانين والأكاديميين من



داخل الاستديوهات والمكالمات الهاتفية التي من شأنها أن تعزز أواصر المحبة بين الشعبين الكويتي والسعودي، وتؤكد على صلابة العلاقات المشتركة بينهما.