«يا يمه» باللهجة الخليجية ستبصر النور قريباً.. والحفلات دخلها مضمون



دعاء خطاب

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طرحت المغنية الشابة فاطمة كريمي، أول أعمالها المصورة بطريقة الفيديو كليب بعنوان «متغرب» منذ أيام ونالت استحسان ورضا المتابعين الذين تفاعلوا مع الأغنية بإعادة نشرها وتصوير مقاطع منها، وقد تصدى لإخراجها أحمد شوقي، وحملت الأغنية ذاتها عنوان الميني ألبوم الذي طرحت أغانيه الـ 4 المتنوعة بين المصري والخليجي تباعا، وكانت قد أطلقت أول أعمالها الغنائية باللهجة المصرية بعنوان «مستني إيه» ولاقت تفاعلا وإشادة من المستمعين.



وفي هذا السياق، قالت كريمي لـ «الأنباء»، أعتبر أغنية «متغرب» هي الأقرب لقلبي وجاءت فكرتها من ترشحي لعمل لحن لتتر إحدى الإذاعات الموجهة للمغتربين في الخارج، فكتبت ولحنت هذه الكلمات التي تبعث بالطاقة إيجابية وهو عكس السائد فيما يخص الغربة والحنين للوطن، لكن شاءت الظروف وتأجل العمل في تلك الإذاعة فاحتفظت بها وقمت بضمها لألبومي، حيث إنها ذات طابع خاص بالنسبة لي كما اني آمنت بنجاحها.



وأضافت: «لا تعد هذه الأغنية من الأغاني الوطنية لأنها تصف مشاعر المغترب وما يواجهه من حنين لوطنه وانقطاعه عن أهله وأصدقائه، لذا اعتبرها ضمن الأغاني الرومانسية ولكنها ليست موجهة للحبيب، فالحب ليس قصرا على الأحباء فقط، فهناك حب الأسرة والأبناء والأصدقاء وحب الوطن يسكن الفؤاد وقد لا يقدره سوى من ابتعد عنه وأدرك قيمته.



وعن خوضها مجال الغناء على حسابها الشخصي، قالت: «حاولت أن أتعاون مع شركات الإنتاج مرارا، لكن لم تتح لي الفرصة. وما أدركته لاحقا ان أغلب شركات الإنتاج تتعاون مع المطرب بعد أن تذيع شهرته ويعلو نجمة.



وبسؤالها إذا كان الغناء يؤمن حياة كريمة، ذكرت في الوقت الحالي لا ترى أن الفن يؤمن حياة كريمة، حيث ان اغلب النجوم يصرفون على الفن أكثر من المردود الذي يحصلون عليه لأننا في زمن اندثرت فيه صناعة شرائط الكاسيت أو «السي دي» ولم تعد الألبومات تحقق مبيعات كما في السابق ويبقى المصدر الوحيد للمطربين هو الدخل من الحفلات الغنائية.



وعن جديدها ومشاريعها الغنائية المقبلة، قالت الفنانة الشابة، طرحت برومو أغنية «يا يمه» وهي باللهجة الخليجية، من ألحاني وكلمات تيمه الفارسي، وتوزيع المايسترو حسام حمدي، وقت لاقت استحسان المتابعين الذين تفاعلوا معها بإعادة النشر، وستبصر النور قريبا وسأقدمها على طريقة «اللاركس»، وتعد الأقرب لي في «الميني ألبوم» بعد «متغرب» بالإضافة الى تجهيزي لمجموعة أغاني «سينغل» سيتم طرحها العام المقبل بالتعاون مع مجموعه متميزة من الشعراء والملحنين.