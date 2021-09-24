مفرح الشمري



بحضور محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، والوكيل المساعد لشؤون الإذاعة بالتكليف سعد الفندي، قام البرنامج الإذاعي «مراحب» ببث احدى حلقاته الخارجية من مقر محافظة الأحمدي وذلك بهدف تسليط الضوء على رؤى المحافظة ومساعيها للارتقاء بالعمل المجتمعي وآلية تعاملها مع جائحة كورونا من خلال تقديم العديد من الأنشطة والفعاليات والمشاريع والخطط الصحية والتربوية والتعليمية والتثقيفية والتطوعية والإنسانية للقاطنين في مناطق المحافظة طوال الفترات المتزامنة مع انتشار جائحة كورونا وأيام الحظر الجزئي والكلي.



وأشار الإعلامي يوسف جوهر مقدم برنامج «مراحب»، عقب انتهاء الحلقة لـ «الانباء»، الى أن البرنامج يسعى في خطة تطويره الحالية الى الحفاظ على ريادته المهنية عبر توجيهات الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة سعد الفندي وهمة فريق العمل بقيادة المخرج عبدالوهاب الصلاحات، لمد جسور التواصل مع جميع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ضمن رؤية الوزارة الإعلامية لمواكبة الأحداث ونقل الصور المشرقة من عطاءات أبناء الوطن في مختلف المجالات وبثها عبر أثير المستمعين.



كما قال الإعلامي يوسف جوهر ان الحلقة تطرقت إلى ثلاثة محاور بصحبة الضيوف الموجودين من أصحاب التميز والفرق التطوعية، ومنهم معلم اللغة العربية محمد علي العازمي الذي استعرض مجريات ملتقى الأحمدي عن بعد ضمن رؤى وتطلعات التعليم واستغلال الطاقة الطلابية والاحتفاظ بلياقتها واحتواء أزمة كورونا، وقد استضاف البرنامج أيضا موجهة التربية الفنية في منطقة الأحمدي التعليمية منال حسن الغضبان التي بينت بدورها دور المحافظة في إعداد المسابقات التوعوية بعنوان «نبيك سالم»، بينما جاءت المداخلة الثالثة مع مدير المكتب الفني بمحافظة الأحمدي إبراهيم خليل الفودري الذي تحدث عن مشروع «محافظتي أجمل» ذي المسارات الخمسة ودور المحافظة في الارتقاء بأبنائها والوافدين على أرضها من خلال إقامة فعاليات متعددة في جميع جوانب الحياة.



وشهدت الحلقة تكريما متبادلا بين المحافظ والوكيل.



يذكر ان برنامج «مراحب» من اعداد هاني المخيال ومحمد السبيعي، ومن تقديم فريدة دهراب ويوسف جوهر، والتنسيق والمتابعة سوسن بوشهري، والهندسة الإذاعية نور الأنصاري، والتنفيذ يوسف بودريد، والبرنامج من إخراج عبدالوهاب الصلاحات، وتكون فريق هندسة النقل الخارجي من يوسف الطويل، عبدالعزيز العجيل، محمد القطان، جعفر الفيلي، حسين شاه، حسين الصفار، كوثر البلوشي، وحوراء معرفي.