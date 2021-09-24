مفرح الشمري



يستعد القائمون في تلفزيون الكويت لتحد جديد في ظل التنافس الموجود بين القنوات التلفزيونية في تطوير برامجها من ناحية الشكل والمحتوى حتى تتماشى مع العصر الذي نعيشه والذي يتطلب أفكارا جديدة تتوافق مع «رؤية كويت 2035» واستراتيجية وزارة الإعلام 2021/2026.



هذا التحدي سيبصر النور في دورة أكتوبر المقبلة، حيث سيلاحظ المتابع والمشاهد في الداخل والخارج تغيرا شاملا شكلاً ومضموناً في عملية اختيار البرامج بحيث تكون هناك برامج للفترة الصباحية ومن ثم للظهيرة وصولا للفترة المسائية، وهذه البرامج تمت دراستها بشكل واسع كبير وتم اختيار فرقها العاملة بشكل يتناسب مع افكارها والتي سيكون تنفيذها بأسلوب جديد بعيدا عن التقليدية التي كانت في بعض البرامج التي يبثها التلفزيون في وقت الذروة.



ومن البرامج الجديدة التي تصور لدورة اكتوبر حاليا في استديوهات التلفزيون البرنامج التراثي «البوشية» من تقديم النجمة منى شداد التي تعود للتقديم بعد البرامج التي قدمتها في فترة سابقة، وحققت نجاحا وتميزا. البرنامج من اخراج عادل الرشيدي وخالد بوحيمد، وتتم فيه استضافة عدد من المطربين الذين يتغنون بالتراث الكويتي العريق، بالاضافة الى بعض المختصين بالتراث.