منشغلة بقراءة عدد من النصوص.. وفعلاً مصر «أم الدنيا»



دعاء خطاب

Doua_khattab



«هنــادي الكنــــدري تثير الجدل بهدية لعامل النظافة».. كان هذا العنوان متصدراً في عدد كبير من المواقع ومحركات البحث الأيام الماضية، وتلقت على إثره هنادي تعليقات عديدة تلومها على نشر مقطع مصور تقوم فيه بتقديم هدية لعامل بسيط واتهامها بأنها تستفز المتابعين، ولا يجوز أن تنشر ما تقوم به من خير ترجو منه رضا الله.



«الأنباء» التقت النجمة الجميلة هنادي وسألتها عن هذا التصرف الذي وضعها في مرمى نيران المتابعين، فأجابت: الجميع يعلم أنه في عالم «السوشيال ميديا» يتم اجتزاء الفيديو وتصيد مقاطع لتبدو مثيرة للجدل، ما حدث هو أنني كنت أتحدث عبر بث مباشر مع متابعيني، وتوقفت فجأة عندما رأيت هذا العامل لأنني معتادة على رؤيته أمام منزلي من وقت الدراسة حتى أن أبنائي يعرفونه ويضحكون معه دائما، وقد اختفى منذ بداية جائحة كورونا، لذا كانت ردة فعلي بها حماس لأنني كنت أنوي تقديم هدية لأي شخص يظهر أمامي، وسبحان الله الذي يسر هذا الموقف لتكون الهدية من نصيبه هو، ورأيت سعادته بما قدمته له، وهي عبارة عن مروحة صغيرة يمكن تركيبها في منطقة الرقبة لتقلل من حرارة الجو، وبعدها توقف البث وتحدثت معه واطمأننت عن أحواله.



وعن سبب تصويرها هذا المقطع الذي عرّضها للانتقادات، قالت: يتابعني الكثيرون، وبينهم شريحة كبيرة من الشباب والمراهقين، وأحببت أن أوضح لهم أن تقديم الهدية للبسطاء أمر جميل وله فضل على نفس من يتلقى منا الهدية ولا يشترط أن نشعره بأنها «صدقة»، وأضافت: استشرت شيخ دين فيما حدث، وقال لي إنني لم أخطئ طالما نيتي مع الله كانت صادقة، وأنا لا أجهر بما أقدمه من خير لأنه أمر خاص بيني وبين ربي، وواصلت: تلقيت في اليوم التالي رسائل كثيرة من المتابعين عن تكرارهم نفس التصرف وعما شعروا به من سعادة وقد اقشعر بدني مما قرأت ورأيت، لكنني لم أرغب في نشره ليؤجروا عنه. وأكملت: كثيرون في «السوشيال ميديا» لا أريد أن أطلق عليهم لقب «منافقين»، لكنهم يتعمدون تصوير مثل هذه المشاهد لكسب استعطاف المتابعين وزيادة المشاهدات ولكنني بعيدة كل البعد عن ذلك. وحول جديدها في الفترة المقبلة، ردت: منشغلة بقراءة عدد كبير من النصوص هذه الفترة، ووجدت أن جميعها على مستوى عال لكنني أختار المختلف النسبة لي، فأنا أفضّل أن أطل على جمهوري في شهر رمضان بشيء مختلف من حيث الشكل والمحتوى. أما عن نيتها للسفر، فقالت: ذهبت في رحلة قصيرة إلى مصر وزرت الأهرامات والمتحف المصري الجديد، وكنت سعيدة بما رأيته من تطور في البنيان والطرق والجسور والمدن، وفعلا مصر «أم الدنيا»، ولدي نية للسفر مع زوجي الفنان محمد الحداد للاستجمام وقضاء عطلة قبل البدء في أجواء التصوير.