أغلق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي باب الترشح والتقديم للمشاركة بمسابقاته المختلفة في: (العروض الكبري، المونودراما، الشارع والفضاءات غير التقليدية) في الدورة السادسة.

وعند اغلاق باب المشاركة، كان قد شهد المهرجان إقبالا كبيرا على المشاركة في دورته السادسة من مختلف دول العالم ما بين عروض مصرية وعربية وأجنبية، حيث تقدم 302 عرض مسرحي لمسابقاته المختلفة، وستخضع تلك العروض التي تقدمت للجنة مشاهدة لاختيار العدد المقرر دخوله التسابق بالمهرجان في دورته الجديدة.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة د.ايناس عبدالدايم واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان محمد صبحي.