عبدالحميد الخطيب



توقع الكثيرون ان تكون «القيثارة» نوال الكويتية نجمة احدى حفلات اليوم الوطني السعودي الـ 91، وان تقف أمام الجمهور على المسرح تشدو بأجمل أغنياتها، لاسيما أنها أعلنت منذ أيام عبر حسابها الرسمي بـ «تويتر» أنها ستشارك المملكة فرحة هذه المناسبة العزيزة، حيث غردت وقتها: «حبايبي جمهوري اللي اشتقت له وايد، مشاركتي بتكون اهداء مني لوطني الثاني في يومها الوطني الـ 91، عسى الله يحفظكم ويحفظ بلدكم من كل شر»، لكن خلافا للتوقعات جاءت مشاركة نوال من خلال طرح أغنية وطنية على قناتها الرسمية في «اليوتيوب» حملت عنوان «البيارق عالية»، من كلمات خالد المريخي، وألحان مشعل العروج ومشاري اليتيم، ومكس ماستر جاسم محمد، وهندسة الصوت محمد عصمت وسعيد العمودي.



وتحصد الاغنية منذ طرحها إعجاب الجمهور من جميع دول الخليج، وتقول كلماتها: «البيارق عالية والراس عالي.. والسعودي قدها واقدود دايم.. غالية يا المملكة أول وتالي.. ما لنا بمحبتك يا دار لايم.. من جنوب العز لحدود الشمالي.. وانت بين أهل المعزة العزايم.. ما نبالي بالشدايد ما نبالي.. العظيم بعينه اتهون العظايم.. وجهنا ابيض يومها سود الليالي.. كيف يوم ان القدر زف الغنايم.. سيفنا عادل ونخلتنا ظلالي.. ومن طمع في حقنا ذاق الهزايم.. دارنا ربي خلقها للمعالي.. الفخر هايم بها والمجد هايم.. الوطن غالي وبيت الله غالي.. كيف لا صار بوطنك البيت قايم».