مفرح الشمري

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«إكسبو 2020» الذي تنطلق انشطته مطلع الشهر المقبل وتستمر حتى الحادي والثلاثين من مارس 2022، يعتبر أول الأحداث العالمية الضخمة التي تقام في دبي منذ انتشار جائحة كوفيد-19، يدعو القائمون عليه ملايين الزوار الى المشاركة في صنع عالم جديد من خلال الاحتفالات المبتكرة التي تقدمها 191 دولة تشارك في هذا الحدث العالمي الذي خصص له القائمون عليه اغنية رسمية بعنوان «هذا وقتنا» باللغتين العربية والانجليزية يشدو بها كل من سفير «اكسبو 2020» النجم حسين الجسمي وترافقه المطربة الإماراتية الشابة ألماس، التي أدرجتها منصة «سبوتيفاي» في قائمتها لأفضل المواهب النسائية في الشرق الأوسط، إلى جانب المطربة اللبنانية الأميركية المرشحة لنيل جائزة الغرامي، ميسا قرعة.



«الأنباء» تواصلت مع المطربة الاماراتية الشابة ألماس وهنأتها على اختيار لجنة «اكسبو2020» لها لتغني الاغنية الرسمية لهذا الحدث العالمي بجانب النجم الكبير حسين الجسمي والمطربة المميزة ميسا قرعة، حيث عبرت ألماس عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث العالمي من خلال غناء اغنيته الرئيسية التي حملت عنوان «هذا وقتنا» مع سفير «إكسبو 2020» حسين الجسمي والمطربة المرشحة لجائزة الغرامي ميسا قرعة. وقالت: «أنا فخورة جدا بكوني إماراتية ولدي دور في لحظة ستبقى إلى الأبد جزءا من تاريخ بلادي وهذه الأغنية تجسيد للأمل واليقين بأن التعاون سيسفر عن مستقبل أفضل للجميع خصوصا ان اغنية (هذا وقتنا) جمعت بين الماضي والحاضر والمستقبل وانا أشكر إدارة إكسبو2020 لمشاركتي في اداء هذه الاغنية الجميلة وهو امر مشرف جدا لي ولمسيرتي الفنية القصيرة خصوصا ان كلمات الاغنية تدعو الجميع الى التفاؤل بالمستقبل.



وأشارت المطربة الاماراتية الشابة ألماس في حديثها مع «الأنباء» الى انها ستشدو بالاغنية «لايف» مع النجم الكبير حسين الجسمي والمطربة المميزة ميسا قرعة في حفل افتتاح اكسبو 2020 الرسمي، متمنية لجميع المشاركين التوفيق ولوطنها الكبير الامارات كل تقدم وازدهار.