مفرح الشمري



بعد أن تميزا في مسلسل «أمينة حاف» خلال شهر رمضان الماضي بثنائية حققت ردود أفعال واسعة، قررت الفنانة إلهام الفضالة والفنان شهاب جوهر الذهاب إلى منطقة درامية جديدة وبقالب مختلف وبأحداث شيقة من وحي قصة كتبها عبدالله الرومي ورسم رؤيتها الاخراجية حاتم حسام الدين، يلتقي مرة اخرى الفنانان شهاب جوهر وإلهام الفضالة بعد تميزهما في مسلسل «أمينة حاف» والذي عرض في رمضان الماضي ليقدما عملا اجتماعيا يتحدث عن الحب الحقيقي والظلم بين البشر يحمل اسم «حوبتي» بمشاركة عدد من الفنانين منهم اسمهان توفيق وغدير السبتي وإيمان فيصل وغدير زايد وحسن عبدال وآخرون، وهو العمل الأول الذي ينتجه الفنان شهاب جوهر من خلال شركته «دريم بكتشرز».



«الأنباء» حضرت لوكيشن هذا العمل الذي تدور احداثه حول «الحوبة» وكيف ترد الحقوق لأصحابها مهما طال الزمن، ويقع احداثه في 8 حلقات وينتمي لفئة المسلسلات الموسمية ومن المتوقع عرضه قريبا على احدى القنوات او المنصات الرقمية التي اصبحت تنافس القنوات الفضائية.



وبخصوص مشاركتها في العمل، قالت الفنانة إلهام الفضالة: منذ ان قرأت العمل أحببت القصة، لاسيما انني مشتاقة للدراما التراجيدية بشكل عام خصوصا في السنوات الأخيرة اتجهت بصورة كبيرة إلى اللايت كوميدي لذلك تحمست لـ «حوبتي»، وللمرة الأولى أقدم دورا بهذه الجرأة سيصدم الجمهور وأتوقع أن الأحداث ستكون مفاجأة للجميع.



من جانبه، قال الفنان والمنتج شهاب جوهر: «حوبتي» المولود الأول لشركة «دريم بكتشرز» وأقدم من خلال العمل شخصية «ثنيان» الذي يتزوج من امرأة من أسرة أرستقراطية وهي «غرام» التي تجسدها الفنانة إلهام الفضالة، بينما تلعب الفنانة القديرة أسمهان توفيق دور والدتي وتدور بينهم احداث مميزة تتماشى مع أجواء العمل التراجيدي.



ولفت جوهر إلى ان العمل يضم فنانين من 3 أجيال مختلفة وأثنى على الفكرة وصياغة الاحداث للمؤلف عبدالله الرومي، وتمنى تقديم عمل يرضي جميع الأذواق بعد انقطاع عن التراجيديا، حيث يعود بعد مغامرته في اللايت كوميدي إلى منقطة اجتماعية جديدة، خصوصا ان العمل يتضمن حالات وتحولات إنسانية ونفسية عدة تناولها مخرج المسلسل برؤية جميلة نتطلع من خلالها لمنافسة الاعمال المختلفة عبر المنصات الرقمية.



من جهته، قال المؤلف عبدالله الرومي: «حوبتي» روح جديدة وطاقة مختلفة ولون مغاير عن السائد، كمؤلف أسعى للمساهمة بتطوير الدراما الخليجية من خلال تقديم اعمال متعددة القوالب لذلك أذهب في كل مسلسل لمنطقة درامية مختلفة، فخور بالتعاون مع نجوم بحجم إلهام الفضالة واسمهان توفيق وشهاب جوهر وغدير السبتي، و«الحوبة» ستشاهدونها في كل شخص سواء له او عليه.



اما الفنانة ايمان فيصل تقول: نعيش في عصر الأعمال الموسمية، هناك شغف بمثل هذه المسلسلات في الوقت الحالي واقدم من خلال «حوبتي» دور الفتاة التي تميل للشر على عكس ما اعتاد عليه الجمهور الفترة الأخيرة، لافتة إلى انها تجسد دور بدور ابنة الفنانة إلهام الفضالة ضمن السياق الدرامي في الاحداث.