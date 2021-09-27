عبدالحميد الخطيب



مسرحية «جوكرز» عمل جديد من تأليف الكاتب الكويتي الشاب عثمان الشطي، عرضت الفترة الماضية في مملكة البحرين على مسرح الصالة الثقافية، بمشاركة عدد من الفنانين في مقدمتهم الفنان القدير عبدالله ملك، الذي يعود الى خشبة المسرح بعد أكثر من 15 سنة، وشاركه التمثيل: سلوى سليمان، عائشة جناحي، يوسف الحمر، خالد رشدان، سارة ديب، عبدالله يوسف، محضار البكري، أفنان المرباطي، حمد عابد، عبدالله فلامرزي، عبدالرحمن العطاوي، سلمان الريس، والمسرحية من إخراج نضال العطاوي وإنتاج مسرح «جلجامش».



وفي دردشة مع «الأنباء»، قال الشطي: مشاركة الفنان القدير عبدالله ملك معنا في «جوكرز» أعطانا دفعة كبيرة وثقة لأننا استطعنا أن نقدم نصا ورؤية نالا إعجابه وأقنعاه بالعودة الى خشبة المسرح مرة أخرى، لافتا الى أن المسرحية عائلية وأحداثها شائقة، وسلطت الضوء على قضايا مثل المتاجرة بالأشخاص والمتاجرة بالأوبئة على حساب الإنسان وكيف يؤثر ذلك على الأوطان، مستدركا: تسير أحداث العمل في إطار إنساني حول جريمة غامضة تتجه فيها أصابع الشك لأكثر من شخص حتى يأتي الجواب على يد طفل رضيع، مؤكدا أنه سعيد بنجاح المسرحية والإقبال الكبير على حضورها.



وتحدث عثمان عن مسرحية «الأرانب» قائلا: بدأنا العروض بشكل جميل، ولاحظنا أن الجمهور فعلا مشتاق للمسرح، والحمد لله الأصداء ممتازة جدا وفاقت التوقعات.



وتابع: المسرحية عائلية وتناسب جميع الأعمار، فهي غير مخصصة للطفل أو للكبار، لكننا ذهبنا الى الاتجاه العالمي مثلما يوجد في لندن وبرودواي، حيث تم الدمج بين الرسالة والصورة من أجل تقديم المتعة والاستفادة.



وفي الختام، كشف الكاتب عثمان الشطي عن أعماله الجديدة في المسرح الأكاديمي، قائلا: أتشرف بأن يكون لدي عمل أكاديمي سيعرض في مهرجان مسرح الشباب بدولة الإمارات بعنوان «مطلوب للزبالة»، من تأليفي وإخراج خميس اليماحي، ونأمل أن نستمر في تقديم أعمال ترضي أذواق الجمهور.