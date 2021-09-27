دعاء خطاب

Doua_khattab



«نخوض مجالات عديدة ونجرب هوايات مختلفة حتى نجد ضالتنا، ورغم تميزنا في بعض المحطات فإن نتخلى عنها بملء إرادتنا لنرضي شغفنا ونحقق ما نصبو إليه أخيرا»، كان هذا ما فعلته د.ريما شعار حين اعتزلت الفن منذ أكثر من 15 عاما لتصبح واحدة من أشهر مصممات المجوهرات في الكويت، فضلا عن تدريسها الموسيقى في المعهد العالي للفنون الموسيقية. «الأنباء» حاورت د.ريما بعد سنوات من الابتعاد عن الإعلام وفتحت لنا قلبها، مؤكدة أن الفن كان مجرد هواية منذ الطفولة، وأن دخولها لعالم المجوهرات لم يأت مصادفة، مؤكدة تأثر مجال المجوهرات بأزمة «كورونا» بحكم إغلاق المطارات وقلة العمالة، وتحدثت عن أفضل القطع التي صممتها وأحجارها المفضلة وعلاقتها بالوسط الفني، فإلى التفاصيل:



كيف كانت انطلاقة علامة ريما شعار في عالم المجوهرات؟



٭ لم يكن دخولي هذا مصادفة لأنني من عشاق المجوهرات والتصميم وكانت لي تجارة في عالم الذهب منذ أكثر من 10 سنوات، والانطلاقة كانت من خلال «براند» متكامل وتصاميم جديدة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة.



انضممت منذ عام إلى بوتيكات.. برأيك هل هذه خطوة من الممكن أن تعيد علاقاتك بالوسط الفني؟



٭ منذ الاعتزال، من أكثر من 15 سنة وأنا بعيدة كل البعد عن الوسط الفني، ومشواري الفني لم يتعد السنتين وكان من سن 19 الى 22 سنة فقط.



هل كونك أستاذة في المعهد العالي للفنون الموسيقية يرضي طموحك وحبك للفن؟



٭ الموسيقى هوايتي منذ الصغر وكوني دكتورة بالمعهد العالي للفنون الموسيقية أنا في المكان الجميل الذي أمارس هوايتي فيه بشكل أكاديمي ومع طلبتي فقط.



وهل زواجك كان سبب اعتزالك؟



٭ لا، كانت هواية الطفولة فقط، وعندما أحسست بأنها ستتحول إلى مهنة واحتراف اعتزلت وابتعدت لأنني وجدت نفسي في التجارة، أما الموسيقى فمجرد هواية فقط.



برأيك، كيف أثرت أزمة «كورونا» على عالم صناعة المجوهرات؟



٭ كانت هناك صعوبة في الاستيراد من الدول بحكم إغلاق المطارات وقلة العمالة، لكن في المقابل كان هناك إقبال كبير من الناس على شراء الذهب في ظل أزمة كورونا.



هل تفضلين الذهب الأصفر أم الأبيض أم الوردي أم الألماس، ولماذا؟



٭ الذهب واحد سواء كان أصفر أو ورديا أو أبيض، ويعتمد على التصميم، مثال اذا كان التصميم مع الماس أفضل تصميم ذهب أبيض، وفي بعض الأحيان يتم تصميم قطعة من ثلاث درجات الوردي والأبيض والأصفر.



إذا أتتك الفرصة لتصممي لإحدى الشخصيات المعروفة.. فمن تختارين؟



٭ أختار امرأة تعشق المجوهرات، وكما قال المتنبي شاعر المجد والإبداع، «في عنق الحسناء يستحسن العقد».



ما الحجر المفضل لك، ولماذا؟



٭ أنا من عشاق حجر الزمرد، وهي كلمة لاتينية تعني اللون الأخضر الشفاف، كما أن له خواص عديدة، منها زيادة القوة الروحانية وأرى في ارتدائه طاقة إيجابية، وله العديد من الفوائد، كما أن هذا اللون من ألواني المفضلة.



..وما أفضل القطع التي قمت بتصميمها؟



٭ قمت بتصميم «براند» كامل كل قطعة تكمل الأخرى، وأميل إلى تصميم العقود المرصعة بالأحجار الكريمة.



ما أفكارك وتطلعاتك نحو المستقبل؟



٭ بإذن الله أن تصبح مجوهرات ريما شعار علامة تجارية بارزة في دول العالم.