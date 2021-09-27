مفرح الشمري

اجتمع وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري مع مؤسس فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين الباحث محمد علي كمال ومجموعة من أعضاء الفريق الكرام. وأشاد وزير الإعلام بجهود أعضاء فريق اكسبو 965 المخلصة لحماية التراث والحرف الأصيلة، مشيدا بإنجازاتهم لأنهم فريق تراثي وحرفي شبابي وإبداعي ووطني من الطراز الأول.

من جهته، شكر مؤسس فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين الباحث محمد علي كمال وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري على اهتمامه وحبه الملحوظ للثقافة والتراث والحرف الكويتية الأصيلة وتشجيعه وسعة صدره وحضوره الدائم طوال السنوات الماضية بجميع المعارض الرسمية لفريق إكسبو 965.