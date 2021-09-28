أزياء المصممة الكويتية القديرة رجاء البدر التراثية أعطت البرنامج رونقاً آخر



مفرح الشمري

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تعود الفنانة المميزة منى شداد لتقديم البرامج التلفزيونية التراثية التي تميزت بها في فترة سابقة وذلك في دورة اكتوبر القادم من خلال شاشة تلفزيون الكويت وتحديدا في برنامج «البوشيه» الذي يعتبر برنامجا توثيقيا لتراث الأغنية الشعبية الكويتية وهو فكرة بدر الدعي بمشاركة من المعدين د.أسعد الجميل ومحمد بوحمد وتصدت لتصميم أزيائه القديرة رجاء البدر واخراج خالد بوحيمد وعادل الرشيدي ومخرج منفذ بشار الديكان ومهندس الصوت محمد الفضلي ومدير الانتاج محمد العنزي ومكياج روان الركيبي وبإشراف عام مدير ادارة الانتاج بالتلفزيون لافي السبيعي.



برامج نوعية



وفي تصريح صحافي، ثمنت الفنانة منى شداد جهود القياديين في وزارة الاعلام عموما وتلفزيون الكويت خصوصا فيما تقدمه من برامج نوعية وهادفة وخاصة فيما يخص المجال الغنائي الشعبي التي طالما تكون من اولويات المسؤولين في الاعلام لما يحتوي على ارث فني مهم في تاريخ الكويت ومن ضمنها البرنامج الشعبي «البوشيه» الذي ستقوم بتقديمه وسيكون ضمن دورة البرامج التلفزيونية التي ستعرض خلال الدورة الجديدة منذ بداية شهر اكتوبر القادم واكدت في تصريحها الصحافي على ان الرؤية الاعلامية الجديدة التي تم الاعلان عنها من قبل وزير الاعلام عبدالرحمن المطيري هو امر يشكر عليه وسعيه الدائم في تفعيل القطاعات المختلفة سواء في التلفزيون والاذاعة والمسرح والجهات التي تتبع مسؤوليته وانه كان موفقا في تقديم الاستراتيجية التي قدمها، مشيدة بوكيلة وزارة الاعلام منيرة الهويدي صاحبة الانجازات الكبيرة في الاعلام الكويتي على مدار تواجدها في هذا المجال وسعيها الدائم لاحتواء الكفاءات الوطنية بكل حب وتقدير.



«الدينمو»



واشارت شداد في تصريحها الى وكيل التلفزيون تركي المطيري التي وصفته بالراقي في تعامله و«الدينمو» شاكرة دعمه لهذا البرنامج، كما وجهت شكرها الى مدير ادارة الانتاج لافي السبيعي لتواجده الدائم



ومتابعة التصوير وتذليل العقبات والى محمد العنزي من ادارة الانتاج الذي تعتبره «الجندي المجهول» في هذا البرنامج.



ألوان غنائية



وعن مضمون البرنامج قالت: اولا احب اشكر فريق عمل البرنامج لانهم كانوا «قدها» بالفعل بإنجاز حلقات البرنامج التي ستستضيف اسماء مختلفة من الفنانين بحيث نستمتع مع اغانيهم ونجاحاتهم وايضا التطرق الى الاغنية ونجاحها وذكراها عليه وهناك مشاركة في الحوار من المايسترو د.أيوب خضر وسيتم التركيز خلال البرنامج على الاغاني الشعبية التي تعتبر الكويت متميزة فيها بجميع ألوانها الغنائية مثل السامري والخماري واليلوة وغيرها من الفنون الجميلة.



وذكرت الفنانة المميزة منى شداد انها تشكر مصممة الازياء القديرة رجاء البدر على ازيائها التراثية التي أعطت البرنامج رونقا اخر، منوهة انها استضافت خلال البرنامج عددا من المطربين الكبار والشباب منهم الفنانة فطومة وسلطان المفتاح ويوسف العماني وعبدالله الفيلكاوي وسعود المزيعل وحمد الراشد



وسليمان العماري وابراهيم دشتي وناصر الرغيب وباسم الردهان واحمد الرويشد وطارق سليمان وفيصل السعد وآخرون.



وعن الهدف من وجود البرنامج قالت: الهدف من البرنامج هو إعادة أرشفة لأغاني الزمن الجميل بأصوات جديدة تعيد إليها حلاوة الصوت وعذوبة الألحان من خلال أصوات متميزة تتقن هذا الغناء الشعبي التي يتداول في الاعراس وغيرها من المناسبات والبرنامج يهتم بالغناء الشعبي وأنا اعتبر «البوشيه» هو امتداد إلى البرامج التراثية والشعبية الماضية التي تم عرضها عبر شاشة تلفزيون الكويت وهو من فكرة بدر الدعي وأتمنى ان تنال الحلقات اعجاب الجميع حين تعرض على شاشة تلفزيون الكويت في اكتوبر القادم.