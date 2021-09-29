مفرح الشمري



من البرامج الجديدة التي سيقدمها تلفزيون الكويت في دورة أكتوبر البرامجية برنامج «سلطنة» وهو برنامج غنائي شرقي طربي خاص بالاغاني الشرقية التي غناها فنانو الجيل الذهبي مثل محمد عبدالوهاب وكارم محمود ومحمد عبدالمطلب وفايزة أحمد وام كلثوم وعبدالحليم حافظ وفيروز ووردة الجزائرية وميادة الحناوي وليلى مراد ونجاة الصغيرة وغيرهم، ويؤدي هذه الاغاني 26 مطربا ومطربة سواء المعروف منهم في الساحة الغنائية أو من الجيل الواعد، وذلك لإعطائهم الفرصة للظهور حتى يتعرف الناس على قدراتهم الصوتية.



الفرقة الموسيقية في هذا البرنامج الغنائي الذي لا يوجد فيه حوار بقيادة المايسترو المبدع والموزع الموسيقي أحمد العود والاشراف الموسيقي للملحن القدير عبدالله القعود والاخراج للمبدع محمد حسين المطيري، وسيبث البرنامج الجمعة من كل أسبوع بعد منتصف الليل على شاشة القناة الاولى.