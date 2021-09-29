

عبدالحميد الخطيب



مسلسل «حوبتي» جديد الفنان الشاب منصور البلوشي، والذي عبر في تصريح لـ «الأنباء» عن سعادته بالتجربة التي تجمعه لأول مرة مع النجمة إلهام الفضالة، وقال: «حوبتي» من تأليف عبدالله الرومي، وإخراج حاتم حسام الدين، وبطولة نخبة من النجوم منهم إلهام الفضالة وشهاب جوهر وأسمهان توفيق وغدير السبتي وراندا الحجاج وإيمان الفيصل وحسن عبدال وروان العلي وغيرهم.



وأضاف: العمل مكون من 8 حلقات، و«مسوي» فيه شخصية مختلفة عن السابق، حيث أجسد شخصية ابن إلهام الفضالة وشهاب جوهر، ضمن أحداث شائقة تدور في إطار إنساني اجتماعي، مع تسليط الضوء على العديد من القضايا المجتمعية بأسلوب درامي متميز، وأردف: هذا أول مسلسل يجمعني بالنجمة إلهام الفضالة والتي كنت أتمنى أن أعمل معها، وسعيد جدا بذلك.



وعن المسلسل الدرامي «ديستوبيا»، قال: أقدم من خلاله دورا جديدا، أتمنى أن ينال إعجاب المشاهدين، وهو من تأليف حبيبة العبدالله، وإخراج أحمد عبدالواحد، وإنتاج شركة «كتويل برودكشن»، وبطولة عدد من النجوم مثل خالد أمين، فيصل العميري، عبدالله التركماني، غادة الزدجالي وغيرهم، وهو مكون من 8 حلقات، وقصته مليئة بالإثارة والتشويق.



وحول مشاركته في مسلسل «ملاك رحمة» والذي عرض على منصة «شاهد» وحصد نجاحا لافتا، رد منصور البلوشي: الحمد لله الأصداء رائعة جدا، ونالت شخصية «نواف»، التي جسدتها فيه ثناء كل من تابعها، وكثيرون أكدوا لي أن أدائي التمثيلي تطور وأنني قدمت الدور بطريقة مميزة، وهذا الأمر يعطيني ثقة اكبر ويدفعني الى بذل مزيد من الجهد لإرضاء الجمهور الذي يساندني في كل خطواتي.



جدير بالذكر أن «ملاك رحمة» من تأليف أحمد العوضي، وإخراج محمد سمير، وإنتاج مشترك بين شركتي «كتويل برودكشن» للفنان عبدالله عبدالرضا و«إيغل فيلمز» للمنتج جمال سنان، وشارك الفنان منصور البلوشي في بطولته مع النجوم: شجون الهاجري ومرام وعبدالله التركماني وحسن إبراهيم وغدير السبتي وفيّ الشرقاوي وآخرين، وتناولت حكاية المسلسل قصة الممرضة «رحمة» التي تعمل في أحد المستشفيات، وتتخفى تحت ستار الملاك الرحيم، وتعامل الجميع بقسوة، وترتكب العديد من الجرائم، وتحاول جاهدة إخفاء الأدلة.