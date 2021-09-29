أحمد الفضلي



ينتظر الفنان القدير عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج» انتهاء الإجراءات الخاصة بسفره لاستكمال رحلة العلاج في الخارج والتي خضع لها في الفترة الماضية بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على اثرها العناية المركزة في أحد المستشفيات الكويتية قبل ان يغادرها بفضل من الله ثم دعوات محبيه من اهل الكويت والخليج وكذلك جمهوره على امتداد الوطن العربي.



ومن جانبه، ذكر المفرج انه ولله الحمد يمر بحالة صحية مستقرة حاليا ويخضع لكورسات علاجية اثناء وجوده في المنزل وينتظر انتهاء الاجراءات الخاصة بالسفر الى الخارج لاستكمال رحلة العلاج من وعكة صحية ألمت به في اواخر العام الماضي.



موضحا ان الفترة السابقة اوقفت فيها ازمة كورونا العديد من الأمور ومنها رحلات العلاج في الخارج وهو الأمر الذي نتج عنه تأجيل سفره، والآن عادت الأمور بشكل تدريجي للكويت وعدد كبير من دول العام وقمنا بالمراسلات الخاصة بالسفر وحاليا قد اغادر البلاد للعلاج فور الانتهاء من الاجراءات والمراسلات.