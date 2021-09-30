دعاء خطاب



يحيي علي طالب عبدالرحيم المعروف إعلاميا باسم «DJ WEST» اليوم حفلا غنائيا في دبي وذلك بمشاركة مغني الراب «دافي».



وعبر وست لـ«الأنباء» عن حماسه للقاء جمهوره ومحبيه من دولة الإمارات الشقيقة. كما صرح بأن عودة الحفلات في العديد من الدول يعطي أملا في عودة الحياة إلى طبيعتها، موضحا أن حفله المرتقب سيقام بتاريخ 30 الجاري و1 أكتوبر في سوليتير، دبي، واعدا بتقديم أغان وموسيقى مختلفة ولأول مرة حصريا لجمهور الحفل، مؤكدا ان اقامته لهذا الحفل يشعره بعودة الحياة كسابق عهدها فالحياة دون موسيقى مملة.



وكشف وست عن إحيائه حفلا غنائيا يجمعه بالفنان بدر الشعيبي في دبي أكتوبر المقبل، وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققاه في حفل الدمام الاسبوع الماضي، والذي أقيم على المسرح المفتوح وحظي بحضور وتفاعل جماهيري ضخم، وعبر وست عن سعادته باستقبال الجمهور السعودي له في الحفل الغنائي الباهر، كما أشعل فيديو لايف «دي جي وست» منصات التواصل الاجتماعي وتصدر تريند تويتر في المملكة العربية السعودية، وحظي بمتابعة وتفاعل آلاف النشطاء مع البث المباشر للحفل.



وتابع قائلا: كانت مفاجأة الحفل مشاركة الفنانة الشابة حنين حسين التي شاركت في الكليب مع بدر الشعيبي وعبدالعزيز لويس.