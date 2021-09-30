مفرح الشمري



بمناسبة حلول الذكرى الأولى لتولي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم، أنتجت وزارة الاعلام اغنية خاصة بهذه المناسبة العزيزة على قلوب اهل الكويت ومن يقيم على أرض الكويت المعطاءة.



الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي القدير ناشي الحربي ولحنها د. محمد البعيجان وغناها المطرب القدير محمد البلوشي بمشاركة فرقة التلفزيون الشعبية، وحملت اسم «بو فيصل ذخرنا» وقد لاقت الأغنية صدى جميلا لكلماتها الجميلة ولحنها الأجمل.



الأغنية تم بثها بشكل متواصل على شاشة تلفزيون الكويت، بالاضافة الى بثها عبر أثير محطات اذاعة الكويت، وذلك ابتهاجا بحلول الذكرى الاولى لتولي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم في البلاد.