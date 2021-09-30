يشارك المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في فعاليات الحدث العالمي معرض «اكسبو دبي 2020» الذي تنطلق فعالياته وانشطته مطلع أكتوبر المقبل في دبي ويستمر حتى 31 مارس 2022، وذلك بعد أن تم تأجيل افتتاحه العام الماضي بسبب جائحة كورونا.



وقال الناطق الرسمي للمجلس والأمين العام المساعد لقطاع الثقافة د.عيسى الأنصاري «إن مشاركة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ستكون مميزة ونوعية في معرض «إكسبو دبي 2020»، وقد حرصت قيادات المجلس وبتوجيه من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري والأمين العام للمجلس كامل سليمان العبدالجليل على تنويع اختيار الأنشطة الرائدة التي تعكس هوية الكويت الوطنية وخاصة في المجالات الثقافية والفنية والأدبية وكذلك في مجالات التراث الوطني الذي يعد على رأس سلم أولويات أنشطة المجلس واهتماماته.



وأضاف د.الأنصاري «لقد قدمت وزارة الاعلام الدعم الكبير والكافي لإنجاح هذه المشاركة، حيث تشرف الوزارة على جناح الكويت إشرافا تاما وبدعم ملحوظ ومشهود من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري وبما يلبي ويتماشى مع رؤية الكويت الجديدة 2035».



وقال إن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أعد 25 نشاطا مختلفا ومتنوعا يغطي كل اختصاصات واهتمامات ونطاق أعمال المجلس ومن ذلك أنشطة خاصة بالطفل، والحرف اليدوية من خلال مشاركة «بيت السدو»، والفنون من خلال فرق الفنون الشعبية، والتصوير الفوتوغرافي، ومسرح الكبار والأطفال، والموسيقى، والشعر والخط العربي وعدد مختار من الدورات والورش والمحاضرات التي تغطى مناسبات وقضايا فكرية وثقافية متعددة ومن ذلك الاحتفال بيوم اللغة العربية بمشاركة مجلة العربي، والاحتفال باليوم الوطني ويوم التحرير 25 و26 فبراير 2022 والتي سيصاحبها عرض لجدارية وطنية ونشاط مصاحب لفن الخط العربي.



وسيتخلل برنامج المشاركة عدد من الاحتفالات الموسيقية التي ستقيمها الفرقة الموسيقية الكويتية بقيادة الفنانين الكويتيين د.بسام البلوشي ونواف الغريبة، وحفل التخت العربي بقيادة د.أيوب خضر.



كما ستشارك الفرق الفنية الشعبية التي تعكس الطابع الفني الوطني للغناء الشعبي الكويتي في أكثر من فعالية تقيمها فرقتا الجهراء للفنون الشعبية، والماص للفنون الشعبية.



أما الأنشطة المتعلقة بالطفل فستكون من خلال فعاليات إبداعية وتفاعلية وورش محببة للأطفال بقيادة عدد من المختصين الكويتيين ودار الآثار الإسلامية.



وتتضمن مشاركة المجلس كذلك عددا من المحاضرات والندوات التي تلبي الحاجة للغذاء الفكري لجمهور المعرض الدولي ومن بين ذلك محاضرة بعنوان «التعددية الثقافية.. الوقوف على الكتاب اليوتوبيا» للدكتور بدر الجدعي، ومحاضرة حول «حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والذكاء الاصطناعي» للباحثة خولة العنزي ورقية بن جمعة.



أما النشاط المسرحي فيشمل عرضين لمسرحية «ذي تالنت» للأطفال لفرقة المسرح الشعبي، ومسرحية «عطسة» للكبار لفرقة المسرح الكويتي.



وفي الشعر، ستكون هناك أمسيات نوعية ومتميزة لتقديم هذا الفن ومن ذلك أمسية شعرية للشاعرين عبدالله الفيلكاوي وجابر النعمة ورجاء القحطاني.



هذا، وستكون هناك مساهمات ومشاركات منتقاة للعديد من الفوتوغرافيين والخطاطين الكويتيين يتم من خلالها عرض العديد من النتاجات الفنية المتميزة.