أصدر وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري قرارا وزاريا بتشكيل اللجنة العليا لجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية للعام 2021.



وقال الناطق الرسمي للمجلس الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة د. عيسى الأنصاري «إن المجلس منذ انشائه يقوم بدور مهم في دعم الابداع والمبدعين الكويتيين في مختلف مجالات الثقافة والفنون والآداب من أجل تشجيعهم على المزيد من العطاء بما يغني الحياة الثقافية والفنية في الكويت».



وأضاف د. الأنصاري ان تشكيل اللجنة العليا للجائزتين وفقا للقرار الصادر يكون برئاسة وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري وعضوية كل من:



أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، كامل سليمان العبدالجليل (نائبا للرئيس)، الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس د. عيسى الأنصاري (عضوا)، عائشة عنان المحمود (مدير إدارة الثقافة). ومن خارج المجلس أ.د موضى عبدالعزيز المحمود (عضوا)، د. سعود هلال الحربي (عضوا)، أ.د.سليمان الشطي (عضوا)، سعاد عبدالله (عضوا)، سامي محمد (عضوا)، باسمة على العنزي (عضو).



ويبدأ عمل اللجنة اعتبارا من تاريخ صدور القرار حتى 31 مارس المقبل.