أصدرت رئيس قسم النقد والأدب المسرحي في المعهد العالي للفنون المسرحية د.سعداء الدعاس، كتابا بعنوان «لمن يقف خلف الباب»، يضم مجموعة من النصوص القصصية، والنقدية، لمجموعة من طلبة قسم النقد والأدب المسرحي وآخرين، نتاجا لورش حرة مجانية أقامتها لطلبة القسم في بداية جائحة كورونا، بدءا من شهر أبريل إلى أغسطس، وبصورة شبه يومية.



وأشارت الدعاس لذلك على الغلاف الخلفي للكتاب، قائلة «استمرار الإجازة جعلني أستشعر خطورتها على أبنائي الطلبة، فبدأت بالبحث عن آلية تساهم في ملء وقت فراغهم بما هو مفيد، وتنعش أدواتهم ومهاراتهم، فقررت إقامة ورش عن بُعد في مجالي الكتابة والنقد شارك بها طلبة من قسم النقد والأدب المسرحي، وطلبة من: قسم التمثيل، الجامعة الأمريكية، ومدرسة النور».



واستكملت قائلة «معظم طلبتي يتوقون للمعرفة، يعشقون النقاش، يملكون الكثير من الأدوات، ويرغبون بالانطلاق، لكنهم بانتظار من يطرق الباب أولا.. وأنا قررت أن أطرق الباب».



الكتاب يضم أحد عشر نصا قصصيا، وعشرة نصوص نقدية، بقلم كل من: آلاء البحراني، الحر عبدال، بدر الأستاد، جوري العازمي، حسن حاجية، حصة التميمي، حنين سالمة، رنا حافظ، فاطمة الزهراء عاشور، علي صالح، محمد القلاف، مصعب السالم، منيرة العبدالجادر، مهند الشوحطي، ويوسف العصفور.



وانطلاقا من أهمية تعرف الطالب على المشهد الثقافي المحلي والعربي، بدأت الدعاس بتمرين القراءة في الورشتين، حيث اطلع الطلبة على العديد من النصوص الكويتية والعربية بصورة فردية وجماعية، لمجموعة من أبرز كتاب القصة، مثل: ليلى العثمان، استبرق أحمد، تسنيم الحبيب، جميلة سيد علي، زيد خلف، وزياد خداش، ومن ثم خاض طلبة ورشة النقد تمرينهم الأول والخاص بالأسس النقدية بالتطبيق على نص قصير لأسماء الدعاس، إلى أن باتوا أكثر جاهزية لخوض تجربة القراءة النقدية بالتطبيق على نصوص قصصية قصيرة لخمسة من الكتاب: باسمة العنزي، ثريا البقصمي، طالب الرفاعي، عبدالله العتيبي، ومنى الشمري.



ولعل الخطوة الأهم تكمن في إرسال النتاج النهائي لورشة النقد، لكل كاتب من الكتاب الخمسة، وذلك للتعرف على رأيهم بمستوى المقالات، الأمر الذي ترك أثرا كبيرا في نفوس الطلبة، ومنحهم الكثير من الثقة، وقد تم نشر تلك الآراء في الكتاب أيضا.



وتقول الدعاس في هذا الشأن «الطالب يتمنى نشر منجزه لمعرفة آراء الآخرين فيما يكتب، خاصة إن كان لتلك الآراء شأن في مجالها، وهذا ما جعلني أراسل الكتاب الذين تجاوبوا معي بحماس يشكرون عليه.

الأمر ذاته يتكرر بصورة أخرى، وبتعاون كبير من رئيس الصفحة الفنية في جريدة «الأنباء» مفرح الشمري الذي أرسل له دائما، مقالات يكتبها أبنائي الطلبة، وأسعى لنشرها تشجيعا لهم، فتكون جريدة «الأنباء» أول من يرحب بهم».



الجدير بالذكر أن كتاب «لمن يقف خلف الباب» هو الإصدار الثاني لسلسلة «منجز الطلبة»، التي بدأتها د.سعداء الدعاس بكتاب «غربة.. فيلم وفستان» نتاج طلبة مادة فن كتابة، للفرقة الرابعة لقسم النقد والأدب المسرحي، والذي صدر في عام 2017، وتم تقديم أحد نصوصه على خشبة المسرح بعنوان «راوية الأفلام» من إخراج عدنان بالعيس، في عام 2018.