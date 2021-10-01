مفرح الشمري



يفتتح مساء اليوم وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري في دبي رسميا جناح الكويت في «إكسبو دبي 2020» الذي انطلقت انشطته امس الخميس باحتفال رسمي كبير تناقلته العديد من القنوات الفضائية العربية والعالمية.



وسيتصدى لإخراج حفل افتتاح جناح الكويت الفنان المميز عبدالعزيز النصار المتواجد هناك منذ فترة للتحضير والاستعداد لهذا اليوم الذي يعتبره النصار من الأيام الجميلة في مسيرته الفنية ويتمنى ان يكون عند حسن ظن الجميع بأن يكون حفل افتتاح الجناح بالشكل المطلوب لتبقى الكويت رائدة بكل شيء في المنطقة.



وسيتضمن حفل الافتتاح، التي ستحضره المفوض العام للكويت في اكسبو وكيلة وزارة الاعلام منيرة الهويدي بالاضافة الى عدد من المسؤولين في وزارة الاعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، اغنية وطنية تتحدث عن الكويت وانجازاتها في جميع المجالات بعنوان «أنا الكويت» كتبها الشاعر محمد الشريدة وتصدى لتلحينها نجم الشباب الاول بشار الشطي ويغنيها سفير الاغنية الكويتية عبدالله الرويشد بالإضافة الى النجم بشار الشطي والواعدة شهد العميري بالاضافة الى فرقة التلفزيون الشعبية التي ستتغنى بتراث الوطن الأغاني وعرض شو يتماشى مع أجواء «إكسبو 2020» وأهدافه.



ويعتبر جناح الكويت في «إكسبو دبي 2020» الأضخم في تاريخ مشاركاتها بمعارض إكسبو الدولية، وذلك من حيث الحجم والمساحة، حيث شاركت في 5 دورات سابقة بهذا الحدث الدولي ويقع جناحها ضمن منطقة الاستدامة بالقرب من ساحة الوصل، ويحمل شعار «كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة».