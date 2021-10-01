الكويت يوجد فيها كتّاب كوميديا متميزون.. ولا أعرف أن هناك نقابة للفنانين



عبدالحميد الخطيب



أكد الفنان القدير علي جمعة أن الكويت يوجد فيها كتّاب متميزون، وقال: للأسف الشديد القضية الرئيسية عندنا في الوسط الفني أنهم دائما يقولون «الكاتب وينه؟»، وأنا أجيب عليهم بأنه موجود، خاصة في مجال الكوميديا، فنحن لدينا كتاب متميزون وحقيقيون فيما يطرحون من قضايا، ولا يكتبون تهريجا أو صراخا و«خشمك وراسك» وصف الدور واقفين على خشبة المسرح، الموضوع ان الكل حاليا «يبي يضحك وينكت»، وهنا يأتي دور المخرج لأنه سيد العمل ويعرف الشخصيات وماذا تحتاج.



وتابع: بعض الكتاب، لاسيما الشباب، يتعمقون في مجموعة من الأعمال الأوروبية ويأخذون أفكارها ويقدمونها وهي لا تتناسب مع العادات والتقاليد العربية، واستدرك: هناك كم هائل من المسلسلات تسيء للمجتمع الكويتي وتظهر البيت والأسرة بصورة غير حقيقية، كذلك ملابس الفتيات التي لا تطابق الواقع، فلماذا هذا التوجه للإثارة؟!



وفي سياق آخر، قال جمعة: لقد تغلبت المصالح على العلاقات في الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة، والدليل ما حدث مع ابني أحمد خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، والذي فوجئ بعد ترشيحه لعمل فني بأن أحد أصدقائه المقربين (من الربع) طلب إبعاده وعدم مشاركته معهم بسبب المصالح، مضيفا: «ما عندي مشكلة مع المخرجين والمنتجين، همي الأول هو النص، وثانيا ملامح الشخصيات التي أقدمها»، مؤكدا انه لم يندم طوال حياته على أي عمل شارك فيه حتى لو كان عملا سيئا.



وفي سياق آخر، شدد جمعة على أن زمن الثلاثين حلقة التلفزيونية لم ينته، وقال: هناك مسلسلات تتحمل أن تكون سهرة وأخرى سباعية وكذلك 30 حلقة طالما أن النص فيه خطوط درامية تستطيع أن تسير بوتيرة متسارعة ومترابطة وبعيدة عن المط والتطويل، لافتا خلال استضافته في برنامج «ليالي الكويت»، الى انه لا يعرف أن هناك نقابة للفنانين، وقال: أي نقابة يفترض أن تكون لها آليات في مجالات الدراما والمسرح والسينما، مشيرا الى أن تراجع مكانة الدراما والمسرح يعود الى كثرة ما يتم إنتاجه سنويا، بعكس الماضي الذي كان يشهد نجاح الأعمال الفنية لأن الجهود كانت تتركز في عمل أو اثنين فقط.