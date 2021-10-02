مفرح الشمري

تعرض رئيس مجلس ادارة نقابة الفنانين الكويتيين د.نبيل الفيلكاوي وابنه حمد لضربات ب" الساطور" من قبل شابين كانا في حالة غير طبيعية وذلك في أحد المجمعات الشهيرة، والذي كان يحتضن معرضا تشكيليا للذكرى الأولى لرحيل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه من تنظيم نقابة الفنانين الكويتيين .

وتم نقل د.الفيلكاوي الى مستشفى مبارك للعلاج من الجروح التي تعرضها لها في يده وابنه لمستشفى الرازي لتعرضه لكسر في قدمه، وقد تم القبض على الشابين وهما مواطنان، حيث تم التحقيق معهما في مخفر السالمية بعد تسجيل القضية كجناية.