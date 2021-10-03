مفرح الشمري



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بعد مرور 21 عاما، نجحت شركة «ابيز برودكشنز» للانتاج الفني في أن تجمع عملاقي الفن الكويتي حياة الفهد وسعد الفرج في عمل درامي تلفزيوني بعد آخر عمل جمعهما وهو مسلسل «سوق المقاصيص» الذي عرض في شهر رمضان عام 2000 وكان من انتاج تلفزيون الكويت.



العمل الجديد الذي يجمع الفنانين حياة الفهد وسعد الفرج يحمل اسم «بتوقيت مكة» والذي يصور حاليا في «حواري مكة» من خلال كاميرا المخرج مناف عبدال الذي قدم رؤية اخراجية مميزة لاخراج هذا العمل وذلك تماشيا مع القصة الذي كتبها عبدالمحسن الروضان خصوصا انه يجمع اسمين كبيرين في الحركة الفنية الكويتية والخليجية والعربية.



المخرج مناف عبدال لجمالية العمل والنجوم المشاركين حرص على ان يكون فريقه الفني مميزا خصوصا ان مواقع التصوير في مكة وجدة، لذلك وفرت له الجهة المنتجة شركة «ابيز برودكشنز» جميع ما يحتاج اليه من خلال مؤسسة العدسة اللامعة للانتاج الاعلامي الجهة المنفذة للعمل في المملكة العربية السعودية، وهذا الامر أسعد المخرج مناف عبدال حتى تكون رؤيته الاخراجية واضحة ولا يوجد بها اي صعوبات لأن شركة «ابيز برودكشنز» حريصة على اظهار هذا العمل بالشكل المطلوب لأنه من بطولة عملاقين لم يلتقيا منذ 21 عاما تلفزيونيا.



حلقات العمل تتكون من 7 حلقات مليئة بالاحداث الدرامية المشوقة والمثيرة والتي حدثت كلها «بتوقيت مكة» وتحديدا قبل يوم من الغزو العراقي الغاشم على ارض الكويت، سيشاهدها عشاق الدراما حتى يعرفوا مصير «عبدالستار» الشخصية التي يجسدها الفنان القدير سعد الفرج و«نوضة» الشخصية التي ستجسدها الفنانة القديرة حياة الفهد وماذا يخبئ لهما الزمان، فهل يصلح الوقت المتبقي من حياتهما لاعادة الأمور الى نصابها الصحيح؟!



يشارك في العمل مجموعة من الممثلين من بينهم الممثلة السعودية شوق محمد التي شاركت في السابق الفنان المصري تامر حسني احد اعماله ويعتبر هذا العمل بالنسبة لها فرصة لاثبات نفسها اكثر خصوصا انها تجسد فيه شخصية «هنادي» بنت الفنان القدير سعد الفرج ولها خط درامي مميز في احداث العمل.



يذكر ان مدير تصوير العمل هو المميز محمود الحوساني الذي تعاون كثيرا مع المخرج المميز مناف عبدال في عدد من أعماله الدرامية الأخيرة.