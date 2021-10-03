أحمد الفضلي



أكد الفنان القدير محمد جابر انه حاليا بصحة وعافية بعد العودة لأرض الوطن وان وجوده في تركيا كان لعمل الفحوصات الدورية وكذلك لتغيير جو بعد فترة طويلة امضاها واهل الكويت والمقيمون فيها تحت ضغط كبير واجراءات صحية للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحا ان ازمة كورونا وكذلك الوعكة الصحية التي مر بها اصبحوا من الذاكرة وتعلم منهم الكثير خصوصا ازمة فيروس كورونا التي لقنتنا الكثير من الدروس والعبر.



وفيما يتعلق بجديده الفني للفترة المقبلة، افاد جابر من خلال حديثه لـ «الأنباء» بأنه تلقى ثلاثة اتصالات من ثلاثة منتجين هم ابناء المنصور ومزيد المعوشرجي وباسم عبدالامير وجمعيهم لديهم اعمال فنية خاصة في الفترة القادمة وكل الاعمال قد ترى النور في رمضان المقبل.



وأوضح انه ينتظر وجود اتفاق نهائي للمشاركة في هذه المسلسلات وتسلم النصوص الخاصة بها لقراءتها بشكل جيد قبل البت فيها، مشيرا إلى انه سعيد جدا بعودة الإنتاج الدرامي الكويتي كما كان في الماضي وتحديدا قبل ظهور جائحة كورونا التي أضرت وبشكل كبير في الإنتاج الفني الكويتي والخليجي وحاليا الجميع في مرحلة التعافي.



وعن قدرته في المشاركة بالأعمال الثلاثة دفعة واحدة، ذكر جابر انه والله الحمد قادر على تصوير الأعمال الثلاثة دفعة واحدة، لكن في حال عدم تضاربها بمسألة نوعية الدور او اوقات التصوير، موضحا ان اهم ما على الفنان هو مراعاة مسألة عدم تكرار الادوار وكذلك عدم تضارب اوقات التصوير وهذا ما يضمن له تقدير الجمهور لمكانته الفنية وكذلك احترام وتقدير زملائه له في العمل.