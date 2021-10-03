القاهرة - محمد صلاح



أعربت الفنانة مي كساب عن حزنها الشديد من النقد اللاذع الذي قاده مجموعة من رواد «السوشيال ميديا» عليها بسبب ظهورها بوزن زائد في حلقات حكاية «عقبال عوضك» ضمن حكايات مسلسل «زي القمر»، وأكدت أن زيادة وزنها سببه أنها مرت بأزمات نفسية خلال الفترة الماضية أدت إلى إصابتها بحالة اكتئاب، وتسعى بجدية إلى إنقاص وزنها.

وأعربت مي عن سعادتها الشديدة بنجاح المسلسل وتصدر حكاية «عقبال عوضك» محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد الجمهور بأدائها في المسلسل والذي شاركها بطولته هالة فاخر وأحمد جمال سعيد ومحمد جمعة، ومن إخراج معتز حسام، وأدت فيه شخصية المدرسة «شادية» التي فاتها قطار الزواج وترعى والدتها المريضة.