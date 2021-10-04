بشار جاسم

ينتظر الفنان المميز سعود بوشهري عرض مسلسله الجديد «black list» بفارغ الصبر خصوصا انه تم تصويره في إيطاليا وبعض الاماكن في دول اوروبا.



«الأنباء» التقت سعود وسألته عن العمل فقال: «black list» عمل فكرته جديدة على المستوى الفني والدرامي، وهو من تأليف وإخراج حسين دشتي وبطولة عبدالله بوشهري واستفينا عطاالله ومجموعة من الفنانين، حيث قدم العمل برؤية اخراجية مختلفة تماما من الذين تعودنا عليها، وأنا طبعا اتكلم عن نفسي كممثل ومشاهد للاعمال الاخرى.



وعن دوره يقول: «أحداث العمل تدور بقالب تشويقي ويعتمد على الاثارة مع انني ممنوع من التحدث او الاشارة عن الدور، لكن «الأنباء» لها فضل علي بعد الله سبحانه وما اقدر ارد لكم طلب» دوري انه منظمة ارهابية تستعين فيني لجهة ما لتصفية حساباتها مع منظمة اخرى، واقدر اقولك ان الدور مختلف من حيث المظهر والمكياج وايضا المضمون وان شاء الله الشخصية تنال اعجاب الناس.



ويضيف: صورنا العمل خارج الكويت وتحديدا في ايطاليا ومناطق متفرقة في دول اوروبا لمدة شهرين، وساعات المخرج حسين دشتي يورينا بعض المشاهد بعد تصويرها واللي خلتني احس انه فعلا عمل اوروبي ونطلب من الله التوفيق، والعمل من انتاج عادل اليحيى وهو عبارة عن جزء واحد مكون من 8 حلقات، وأتمنى أن يكون هناك أكثر من جزء لأن الاحداث كثيرة، وعموما المشاهد هالايام حاب فكرة الاجزاء او السيزن الواحد لانه متابع للنتفليكس.



ويختتم حديثه قائلا: انا حاب الاحترافية بالعمل واشكر الماكيير ومدير التصوير والانتاج والفنانين والفنيين والاكسسوارات والاضاءة وجميع طاقم العمل.