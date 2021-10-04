مفرح الشمري

على الرغم من مرضه واستعداده للسفر للعلاج في الخارج، كتب الشاعر المخضرم عبداللطيف البناي أغنية «العودة للمدارس» التي يقول مطلعها «عدنا للدرس والقلم، عدنا لتحية العلم، بلهفة واشتياق، وحبا من الأعماق» كمشاركة منه في فرحة أبنائنا للعودة الى مدارسهم بعد انقطاع دام اكثر من عام بسبب انتشار جائحة كورونا. مشاركة الشاعر «بوناصر» مع أنشطة وزارة التربية ليست بغريبة، لأنه كتب لهم العديد من الأوبريتات من عام 1974 إلى يومنا هذا.



هذه «الفزعة» من الشاعر المخضرم عبداللطيف البناي لمشاركة الأبناء فرحتهم للعودة لمدارسهم ثمنها وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب الذي شكره على مشاركته لتأليفه وكتابته كلمات أغنية «العودة للمدارس»، متمنيا له الشفاء والصحة والعافية، وأهداه درعا تكريمية بالنيابة عن وزير التربية د.علي المضف تقديرا لمشاركته من خلال كلمات الأغنية التي تسهم في التشجيع والتحفيز على العودة للدراسة.



الأغنية من ألحان الموسيقار د.عامر جعفر وتم عرضها في الملتقى الذي أقامته وزارة التربية بمجمع الأفنيوز لطمأنة أولياء الأمور على تجهيزات الوزارة، حيث رافق الاغنية كلمة تشجيعية من «أم الجميع» الإعلامية المخضرمة ماما أنيسة وجهتها لابنائها الطلبة وتمنت لهم التوفيق والنجاح، شاكرة الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة التربية للمحافظة على أرواحهم ومسيرتهم التعليمية.