عبدالحميد الخطيب



يكرم مهرجان «الأغنية القطرية» المطرب القدير علي عبدالستار، خلال حفل غنائي يقام على أوتار الأصالة والرقي 16 الجاري، وبمشاركة نخبة من نجوم الغناء القطري والخليجي، بالإضافة إلى أصحاب المواهب الفنية الشابة، وذلك على خشبة مسرح قطر الوطني. وقال عبدالستار في تصريح لـ «الأنباء»: سعادتي غامرة بتكريمي في هذا المهرجان الذي يحمل شعار «ولين الحين يا سدرة.. عروقج عايشة فينا»، ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة والرياضة التي أعادت للأغنية القطرية هيبتها ومكانتها وأعطت جيلا جديدا من الفنانين فرصة الإبداع.



وتابع: لا أستطيع التعبير عن مشاعري بالشكل الكافي، دموع الفرح تغلبني وفي قلبي بهجة لا أستطيع وصفها، ولكن أكتفي بالقول «كلنا قطر» و«كلنا تميم»، مستدركا: لقد تم تكريمي عبر مشوار عمري الطويل من قبل العديد من زعماء الدول العربية وعلى أضخم المسارح في العالم العربي وخارجه ولم تعد تتسع رفوفي للشهادات والدروع التكريمية ولكن كلها لا تعادل حفل تكريمي هذا الذي سيقام في الشهر الجاري على أرض وطني الغالي.



ويذكر ان مهرجان «الأغنية القطرية» يقام في الفترة من 14 حتى 16 الجاري، وتشهد الليلة الأولى منه تكريم الفنانين: إبراهيم علي ومحمد جولو وعبدالرزاق الضاحي، وغناء المطربين: هاشم اليافعي، ناصر الكبيسي، خالد الدلوان، ناصر سهيم، غانم شاهين، عبدالرزاق الضاحي، منصور المهندي، أصيل هميم، عيسى الكبيسي، فهد الكبيسي.



أما الليلة الثانية فسيتم خلالها تكريم الشعراء: جاسم صفر، خليفة جمعان وعبدالرحمن الماس، ويشارك بالغناء حمود الخضر من الكويت، ومعه محمد المطوع وبدر الريس وعلي الراشد وسعود جاسم وسعد حمد وأنوار وعبدالرحمن الماس وأحمد علي وخالد سالم وسعد الفهد.



وتشهد الليلة الثالثة والأخيرة من المهرجان تكريما للفنان علي عبدالستار، إلى جانب تكريم الشاعر الراحل محمد الأسود المري، وفي الختام سيؤدي عبدالستار ونجوم الحفل أغنية جماعية بعنوان «عيشي يا قطر».