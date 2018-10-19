أحمد الفضلي

يستعد الفنان يوسف العماني لتنفيذ أحدث مشاريعه الفنية الخاصة بالفترة المقبلة والتي تتمثل في أغان سيقوم بطرحها كسناغل في الأيام المقبلة.

وذكر العماني خلال فيديو خص به قراء جريدة «الأنباء» عن تعاون جديد سيجمعه بأصدقائه أعضاء فرقة ميامي بأغنية سيتم طرحها كسنغل وتحمل عنوان «أحلى قروب»، موضحا ان الأغنية تم تسجيلها وستطرح في الأسواق خلال الأيام المقبلة، متمنيا ان تحصد إعجاب جمهوره.

واختتم العماني حديثه بتوجيه الشكر للقائمين على جريدة «الأنباء» لما يقدمونه من دعم للفنانين وتوصيل أخبارهم للجمهور.