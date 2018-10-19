مفرح الشمري

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رفضت لجنة إجازة النصوص المسرحية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب نص مسرحية «واقع خرافي» للكاتب العراقي علي عبدالنبي الزيدي، وهو نص تقدمت به فرقة المسرح العربي للمشاركة به في الدورة المقبلة لمهرجان الكويت المحلي المسرحي الذي سيقام في ديسمبر المقبل، وبعد تبليغ الفرقة بذلك قامت بإرسال نص آخر حتى يسعفها الوقت للمشاركة في المهرجان.

نص «واقع خرافي» شخصياته رمزية وتتحدث عن الوطن بعبارات مؤثرة. والعديد من المخرجين في الوطن يتمنون إخراج نصوص علي الزيدي لأنها تستفزهم من الداخل!

الغريب في الأمر أن هذا النص تحديدا يدرس في الفرقة الرابعة في المعهد العالي للفنون المسرحية.. فهل سيمنع لاحقا بعد رفض لجنة إجازة النصوص في المجلس!