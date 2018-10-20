مفرح الشمري Mefrehs@

بحلة جديدة، في المضمون والصورة، عاد برنامج «تاكتيكال لاب» امس الاول ليطل عبر شاشة قناة كويت سبورت الى المشاهدين مكملا مسيرة التميز التي انطلقت الموسم الماضي بأهداف وضعت بحرفية وتقنية عالية الجودة لتضيف الى عالم التحليل الرياضي بعدا آخر يحاكي التطور العالمي بالأسلوب والفكر وطريقة العرض والتقديم.

برنامج «تاكتيكال لاب» استطاع ان يلفت الانظار الموسم الماضي بأسلوب متفرد في تحليل مباريات كرة القدم المحلية من خلال الافكار التي عمل عليها فريق عمل متناغم تلاقت افكاره وجهوده في طريق واحد عنوانه التميز في منطقة يتواجد بها الكثير من البرامج التحليلية.

هذا التميز يبدأ اولا من الاداء المتكامل الجودة للمقدم الاعلامي مهند يوسف الذي عرفه المشاهدون والمتابعون باسم «مايك مبلتع» في أكثر من برنامج اذاعي وتلفزيوني، وعرفوا امكانياته في التكيف الحرفي مع هوية ما يقدمه سواء في الإذاعة او التلفزيون، ولذلك كانت تجربة «تاكتيكال لاب» فرصة جديدة لينوع في اسلوبه منسجما مع متطلبات هذا العمل وجودة ضيوفه والتقنيات المستخدمة، وهو أمر لم يكن صعبا على مهند في ظل وجود محللين متمكنين من ادواتهم في هذا المجال من امثال د.محمد المشعان وعلي العليوة، ليضيفوا مجتمعين قيما جديدة لأسلوب وطريقة العرض للفكرة والتحليل سواء بالشرح النظري او بالتفصيل العملي على شاشة التكتيك، دون اغفال للقيادة الواعية للطاقم التقني الذي يقوده المخرج جمال العازمي بعين خبيرة وواعية لكل متطلبات الصورة والبرنامج بمعاونة من المخرج المنفذ نواف الجريد والمساعد يوسف الحجي، الذين يعملون بلا كلل او ملل مع فريق الإعداد المتمثل في لطفي حنون وفهد الشمري ليخرج هذا العمل بالصورة الأكثر تكاملا وتميزا من خلال اشراف عام يتصدى له عادل عطاالله.

وبعد إطلالته الأولى امس الاول أعرب الإعلامي مهند يوسف لـ«الأنباء» عن امله في ان تكون هذه الاطلالة محققة لتطلعات المشاهدين استكمالا للصورة التي ظهر عليها البرنامج الموسم الماضي.

وقال مهند: ربما كانت ولادة هذا البرنامج من اجمل اللحظات المهنية التي عايشتها كونه من البرامج التي تتواءم مع بعض الطموحات الإعلامية الخاصة بي، ولكن معايشة هذا المولود الجميل لينمو ويتطور في موسمه الثاني مبعث سعادة لي ولزملائي في البرنامج، كونها تأكيدا على اننا نسير بالطريق الصحيح في ظل ثقة المسؤولين في وزارة الاعلام وفي التلفزيون تحديدا والقناة الثالثة بشكل خاص، ولذلك لا يسعني الا ان أتقدم بالشكر لكل من وكيل الوزارة طارق المزرم على الثقة المطلقة ولمدير القناة الثالثة عادل عطاالله على الدعم والمساندة من خلال التسهيلات التي قدمها للبرنامج سواء من خلال إصراره على استمرارية البرنامج أو من خلال تذليل العقبات او توفير الخدمات المساندة كالاستعانة بالإحصاءات من شركة انستات العالمية المتخصصة في كرة القدم والتي تدعم الأندية العالمية بتقديمها لهذه الاحصاءات.

واضاف مهند «كما يجب ألا ننسى فريق العمل المتناغم والمنسجم والمبدع سواء في الإضافات التي تم تقديمها من فقرات جديدة وتقارير خاصة بالمدربين واللاعبين، وهذا الفريق هو سر النجاح الذي يقف خلف هذا البرنامج ويسنده بقيادة اخي المخرج المتميز جمال العازمي وطاقمه المساعد، اضافة الى فريق الاعداد وكل العاملين خلف الأضواء».

واختتم مهند حديثه بالتأكيد على ان البرنامج ما زال في طور النمو وان الافكار المستهدفة لايصال رسالته للمشاهدين تتمتع بالمرونة الكافية لاستكمال المسيرة بما يرضي ويلبي رغبات المشاهدين وتتماهى مع الصورة المرسومة في الأذهان لبرنامج حرفي عالي الجودة بالمضمون والصورة.