دمشق ـ هدى العبود

غيب الموت الفنان القدير توفيق العشا صباح امس في مستشفى الأسد الجامعي عن عمر ناهز السبعين عاما إثر معاناة مع المرض بعد رحلة فنية في السينما والدراما التلفزيونية والأعمال المدبلجة.

والراحل من مواليد بيروت عام 1948 بدأت مسيرته مع الفن سنة 1961 عبر المسلسل التلفزيوني رابعة العدوية ثم عمل في العديد من الأفلام السورية التي أنتجها القطاع الخاص مع نجوم الكوميديا أمثال دريد لحام ونهاد قلعي وعبداللطيف فتحي ورفيق سبيعي وزياد مولوي وآخرين.

كان للراحل حضور في المسلسلات السورية خلال حقبتي السبعينيات والثمانينيات ومن الأعمال التي شارك فيها «الحب والشتاء» و«سيرة بني هلال» و«تلفزيون المرح» و«حارة نسيها الزمن»، إضافة إلى اشتراكه الدائم في سلسلة مرايا مع الفنان ياسر العظمة منذ انطلاقتها سنة 1982 ليتراجع حضوره في تسعينيات القرن الماضي مع عدد قليل من الأدوار التي أداها بأعمال مثل «السنوات الصعبة» و«يوميات مدير عام» وكان مسلسل «بهلول أعقل المجانين» من آخر الأعمال التي شارك بها.

وما زال صوته عالقا بذاكرة الجمهور الذي تربى على فنه من خلال شخصية الطائر «ملسون» التي أداها العشا بصوته في مسلسل الأطفال التعليمي «افتح يا سمسم» بجزأيه الأول والثاني والتي امتاز فيها بأدائه الجميل وقدرته على الغناء للأطفال وأدى الراحل دور دمية الطائر «ملسون» في هذا المسلسل.