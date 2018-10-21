القاهرة - خلود أبوالمجد

أقيم مساء أمس الأول المؤتمر التحضيري لـ«مونديال القاهرة للإعلام العربي»، والذي يقام في الفترة من 6 إلى ‏‏10 من نوفمبر المقبل، بحضور د.إبراهيم أبو ذكري رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب وعبدالله العامر، زياد خضر، سامي الشريف، محمد الجبيري، المستشار فوزي الغويل، مصطفى هديب، اللواء طارق المهدي، وناقش المؤتمر جدول أعمال وفعاليات الدورة السابعة من المونديال، الذي يقام بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، وتم إعلان الكويت كضيف شرف المونديال هذا العام، ويتزامن المونديال مع ذكرى إطفاء آخر بئر بترول اشتعل أثناء حرب تحرير الكويت عام 1991.

كما تم استعراض الخطوط العامة للمهرجانات المكونة للمونديال وهي: مهرجان القاهرة ‏للإذاعة ومهرجان القاهرة للتليفزيون والبث الفضائي، ومهرجان القاهرة للأغنية العربية المصورة والمهرجان العربي ‏للإعلام السياحي، ومعرض القاهرة للمرئي والمسموع، ومهرجان القاهرة للإعلام الأمني، ومنتدى القاهرة للإعلام ‏والاستثمار والدورة الثانية من مهرجان علوم الاعلام، إضافة إلى إعلان جديد المونديال وهو مهرجان الاعلام ‏الرياضي والمهرجان العربي لفنون الطفل والأمانة العامة للبث الإلكتروني.‏

وأكد أبوذكري خلال المؤتمر قائلا إن اتحاد المنتجين العرب، يهتم بكل ما يخص الشأن الإعلامي العربي، وله الكثير من المواقف في الساحة العربية، مشيرا إلى أنه اقترح ان يستمر المونديال باسم الأعمال الفنية والإعلام، لكن الجميع رفض واصروا ان يكون اسمه مونديال القاهرة للإعلام العربي.

مضيفا أن الهدف من هذا المونديال، هو خلق الترابط بين العالم العربي، وتعزيز الاهتمام بالإنتاج العربي المشترك.