دلال العياف

واصل مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي تقديم أنشطته الفنية والثقافية بموسمه الجديد الخميس الماضي وذلك من خلال الاحتفاء بموسيقار الأجيال الفنان محمد عبدالوهاب في حفل «وهابيات» الذي تضمن أجمل أغنيات الموسيقار الراحل الذي يعتبر أحد الأركان الأساسية في الموسيقى العربية الحديثة، حيث لاتزال ألحانه وأغانيه يرددها القاصي والداني.

ووسط حضور جماهيري كثيف، انطلقت الأمسية الطربية بدخول المايسترو عماد عاشور الذي رحب بالجمهور كثيرا ثم قدم له مقطوعة جميلة من روائع محمد عبدالوهاب ليعيش الجمهور أجواء غير طبيعية وهم يتذكرون الزمن الجميل وعمالقته في الغناء والتلحين.

وبعد تصفيق حار لجمالية المقطوعة، قدم الفنان السوري صفوان بهلوان صاحب لقب (أفضل صوت عربي) عددا من الأغاني منها (خطوة حبيبي) و(عزيزة) و(الصبا والجمال) و(ايه انكتب لي) و(يا دنيا يا غرامي) و(يا مسافر وحدك) و(الجندول) وذلك وسط تفاعل الجمهور الكبير خصوصا ان المطرب صفوان قدم تلك الأغاني بأسلوب جميل يشابه أسلوب الراحل محمد عبدالوهاب.

وإرضاء للجمهور، قدم المطرب السوري صفوان بهلوان «مدلي» من روائع ألحان الراحل عبدالوهاب لكوكب الشرق ام كلثوم منها اغنية «كلموني تاني عنك» و«كل دا كان ليه لما شفت عنيه» ليعيش بعدها الجمهور السلطنة الحقيقية.