أحمد الفضلي



انتهت الفنانة نور الكويتية من تصوير آخر مشاهدها الخاصة بأحدث أعمالها الفنية والمتمثل في المسلسل الدرامي الاجتماعي «بيت بيوت» الذي يصور حاليا في الكويت، ويشهد مشاركة كم كبير من نجوم الدراما الكويتية والخليجية بقيادة المخرج سلطان خسروه.



من جانبها، أعربت نور عن بالغ سعادتها في المشاركة بهذا العمل الذي امتد تصويره لأكثر من عشرة أشهر بسبب الظروف التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية ونتج عنها تأجيل التصوير ومن ثم العودة والانتهاء حاليا من العمل، موضحة أنها تراهن على نجاح دورها في المسلسل والذي تجسد فيه شخصية فتاة توفيت شقيقتها لتقترن بزوجها حتى تتاح لها فرصة تربية أبنائها وتعيش بعد ذلك أحداثا متقلبة وتمر بمفارقات غريبة سترونها في العمل، مشيرة الى ان المسلسل يضم فريق عمل متميزا ونجوما كبارا وذلك ما شجعها على خوض التجربة.



وفيما يتعلق ببقية أعمالها لهذا العام، كشفت نور من خلال حديثها لـ «الأنباء» عن أنها وفور انتهائها من مسلسل «بيت بيوت» دخلت لوكيشن تصوير ثاني أعمالها لهذا العام والذي يجمعها مع الفنان القدير سعد الفرج والمخرج مناف عبدال ويحمل عنوان «مطر صيف» ويصور حاليا في الكويت بمشاركة كم كبير من النجوم، موضحة أن العمل يحمل الطابع الدرامي الاجتماعي، وتجسد من خلاله شخصية مختلفة عن الشخصيات التي جسدتها في السنوات الماضية، وستكون بمنزلة مفاجأة للجمهور، والعمل للكاتب ياسر حمداني وإخراج مناف عبدال.