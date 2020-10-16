مفرح الشمري



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بحلّة جديدة، وبمواكبة ايام الحداد التي تعيشها الكويت على رحيل صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد- طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه- تعاود اذاعة البرنامج الثاني بث برامجها الاحد المقبل لمدة 6 ساعات يوميا وذلك بتوجيهات وتعليمات الوكيل المساعد لقطاع الاذاعة بوزارة الإعلام الشيخ فهد المبارك الصباح.



وفي هذا الصدد صرح لـ«الأنباء» مراقب شؤون البرامج والمحطات المحلية في اذاعة البرنامج الثاني الاعلامي ابراهيم ماتقي ان اذاعة البرامج الثاني جهزت لهذه العودة التي تأتي بتوجيهات الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة الشيخ فهد المبارك الصباح، عددا من البرامج المباشرة التي تتماشى مع ايام الحداد التي تعيشها الكويت واهلها برحيل قائد الإنسانية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد- طيب الله ثراه- بالاضافة الى تسليط الضوء على العهد الجديد الذي سيقوده صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد- حفظه الله ورعاه- وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد- حفظه الله- اللذان سيكملان مسيرة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد لبناء نهضة الكويت وتحقيق رؤية 2035 الذي رسمها للكويت.



وكشف ماتقي ان اذاعة البرنامج الثاني سينطلق بثها الاحد المقبل الساعة 11 صباحا من خلال برامج مباشرة مختلفة المحتوى شكلا ومضمونا ومن هذه البرامج برنامج «ويستمر العطاء» من اعداد قصي الدعيج ومهند الجريدان ومن تقديم سعود عبدالعزيز الفياض وحنان حمود واخراج حسن الفضلي، برنامج «الكويت درة السلام» من اعداد ابراهيم ماتقي وعبدالكريم عجاي ومن تقديم أحمد شاكر وبدر العنزي ومن اخراج فهد اسنان، برنامج «العهد الجديد» من اعداد انور أحمد وأحمد الكندري ومن تقديم مشعل الزمانان واحمد الكندري ومن اخراج فواز الهملان، وستناقش تلك البرامج الحالة الاقتصادية المشرقة للبلاد والجهود التطوعية والخطط التنموية ودور الشباب الكويتي في المرحلة المقبلة خصوصا ان الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد- طيب الله ثراه- كان يدعم الشباب بشكل كبير لانهم يعتبرون نصف المجتمع.



وأشار مراقب شؤون البرامج والمحطات المحلية في اذاعة البرنامج الثاني ابراهيم ماتقي الى ان هناك العديد من الفلاشات التوعوية للحد من انتشار وباء الكورونا تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء الذي كلف مباشرة وزارة الاعلام بتكثيف الرسائل التوعوية والحث على الالتزام بالتعليمات الصحية بلبس الكمام حفاظا على سلامة الجميع.