أحمد الفضلي



استغرب الفنان القدير حسين المنصور خلال حديثه لـ«الأنباء» ما يتردد في بعض وسائل التواصل عن أنه قام بمخالفة القانون بإقامة حفل عقد قران ابنه منصور في الوقت الذي يرى فيه وللأسف تجاوزات كبيرة على التعليمات الصحية يقوم بها عدد كبير من الناس في الشاليهات والمزارع والدواوين وهذه انتهاكات واضحة للقرارات ونتمنى من السلطات المعنية وضع حد لهذه التجاوزات.

وأفاد المنصور بأنه لم يخالف التعليمات الصحية أمام ما يحدث من تجاوزات خلال الانتخابات التشاورية التي أقيمت مؤخرا، موضحا أنها شهدت انتهاكات كثيرة للقانون، وقد تكون ساهمت وبشكل كبير في ارتفاع أعداد حالات «كورونا» في الأيام الماضية. واختتم المنصور حديثه بتوجيه رسالة لعامة الناس في الكويت من مواطنين ومقيمين باتباع التوجيهات الصحية لتفادي تزايد الأعداد لحين الانتهاء من هذا الوباء اللعين.