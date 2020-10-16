ياسر العيلة



‏الفنانة ميس كمر قررت في الفترة الحالية أن تتخلى عن الأدوار الكوميدية، لأنها تؤمن بأن الفنان الحقيقي لا يجب أن يحصر نفسه في لون معين، وأن يكون قادرا على تجسيد كل الأدوار من دون استثناء، ومن هذا المنطلق فالعملان الحاليان اللذان تقوم ميس بتصويرهما بعيدان كل البعد عن الكوميديا. وعن هذين العملين تحدثت ميس كمر لـ «الأنباء» قائلة: ‏العمل الأول الذي أقوم بتصويره حاليا هو مسلسل «مطر صيف» مع المخرج والمنتج مناف عبدال، ومن تأليف ياسر الحمداني، ويشارك في البطولة عدد كبير من النجوم منهم الفنانان القديران سعد الفرج وعبدالرحمن العقل، ومعهما انتصار الشراح ونور وعبدالله بهمن وحسين المهدي وحصة النبهان وآخرون.



وأضافت: دوري في العمل مفاجأة للجمهور، ولن أخوض في التفاصيل حتى لا أحرقها على المشاهدين، ولكن بشكل عام أجسد شخصية ‏مختلفة جدا لزوجة أرستقراطية من الطبقة المخملية وزوجها الفنان عبدالرحمن العقل.



‏وحول تعاونها مع المخرج مناف عبدال ردت: سبق لي أن تعاملت معه في مسلسل «عافك الخاطر» وأيضا في مسلسل «الحزرة» كضيفة شرف، والعمل من إنتاج الفنان عبدالرحمن العقل، وشهادتي في المخرج مناف عبدال مجروحة فهو إنسان يجنن، ومخرج محترم ورائع وهادئ في اللوكيشن، ويحترم القروب الذي يعمل معه بشكل كبير، ويحضر للشغل بشكل صحيح، والعمل معه متعة بمعنى الكلمة.



‏وعن عملها الثاني مسلسل «زواج مصلحة»، قالت: العمل إنتاج عبدالله السيف، وإخراج أحمد عبدالواحد وتأليف الكاتبة مريم الهاجري، وسبق أن صورنا منه خمس حلقات، ولكن توقف التصوير بسبب أزمة كورونا، وتم استئنافه حاليا بعد إجراء تغييرات كبيرة في الفنانين المشاركين فيه، وأجسد خلاله شخصية زوجة الفنان د.فهد العبدالمحسن، وهي زوجة تحب مصلحة أولادها وبيتها وتطمح دائما لأن تشاهد عائلتها في أحسن حال.



‏وبسؤالها عن هجرها للكوميديا في الوقت الحالي أجابت: لا استطيع أن أقول «هجر»، ولكن هو تخلٍ مؤقت لأن التلوين في الأدوار شي حلو ومهم للفنان، والممثل «الصح» يكون قادرا على تقديم كل الأدوار.



وكشفت كمر أنه لا يوجد لديها أي عمل مسرحي حاليا، مؤكدة ان المسرح تأثر بشدة بسبب «كورونا»، وتمنت ان تعود الحياة الى المسرح في أقرب وقت.



‏وعن السينما قالت: معروض علي عمل سينمائي، ولكن حتى الآن لم اتخذ قرارا نهائيا بشأنه، فلو تضارب تصويره مع تصوير الأعمال الدرامية سأعتذر عنه، بالإضافة إلى أنني بمجرد انتهائي من تصوير المسلسلين سوف أغادر إلى دولة الإمارات لأنني بحاجة لأن أكون بجوار عائلتي، وهم الشيء الأهم في حياتي، وبنسبة كبيرة لن أخوض تجربة السينما حاليا.



‏وحول رأيها هل ستكون لأزمة «كورونا» تأثير على الدراما في رمضان المقبل؟ قالت: أزمة «كورونا» أثرت على الكرة الأرضية كلها، كل شيء تأثر بسببها، والفن جزء من العالم تأثر بالسلب بسبب هذه الأزمة، فإذا كان الوضع طبيعيا ‏فالفن بخير، وأتمنى أن يكون موسم رمضان المقبل حافلا بالأعمال مثلما اعتدنا ذلك كل عام، وإن كان الموضوع يحتاج إلى بعض الوقت.



جدير بالذكر أن النجمة ميس كمر شاركت في رمضان الماضي بثلاثة مسلسلات هي «آل ديسمبر» و«درويشيات» والمسلسل الإماراتي «مفتاح القفل» مع الفنان جابر نغموش.