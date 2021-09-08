يطلق مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية دورته التأسيسية الأسبوع المقبل بمشاركة أكثر من 40 فيلما معظمها إنتاج مشترك بين الدول الناطقة بالفرنسية وبينها وبين الدول العربية والأوروبية.

تنظم المهرجان مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية في الفترة من 11 إلى 16 سبتمبر أيلول فيما اختير الفنان الشامل سمير صبري رئيسا شرفيا.

يشمل برنامج المهرجان مسابقتين رسميتين إحداهما للأفلام الطويلة وتضم عشرة أفلام والأخرى للأفلام القصيرة وتضم نحو 20 فيلما إضافة إلى برامج خاصة من بينها برنامج للاحتفاء بأفلام يوسف شاهين عن مدينة الإسكندرية وآخر لأفلام المخرج التونسي مصطفى الحسناوي.

ومن أبرز الأفلام المتنافسة في مسابقة الأفلام الطويلة الفيلم المغربي (مرجانة) للمخرج جمال السويسي وفيلم (أطلس) وهو إنتاج إيطالي سويسري بلجيكي مغربي مشترك من إخراج نيكولو كاستلي والفيلم اللبناني (قلتلك خلاص) للمخرج إيلي خليفة.

وتحل السينما التونسية ضيف شرف الدورة الأولى للمهرجان، إذ يُخصص لها قسم خاص يضم مجموعة من الأفلام تشمل (شمس الضباع) للمخرج رضا الباهي و(عصفور السطح) للمخرج فريد بوغدير و(ريح السد) للمخرج نوري بوزيد و(صمت القصور) للمخرجة مفيدة التلاتلي.

يكرم المهرجان في الافتتاح الذي يقام بمسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) الممثل المصري هاني سلامة فيما يكرم في الختام الممثلة والمخرجة الفرنسية بريجيت روون والمنتج التونسي حسن دلدول.

وصرح الناقد محمد قناوي رئيس عمليات مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية بأن إدارة المهرجان عملت جاهدة على تقديم دورة مميزة على الرغم من الظروف الصعبة التي سببتها جائحة فيروس كورونا والتي كانت وراء تأجيل إقامة الدورة الأولى من العام الماضي إلى العام الحالي.

وأضاف أن العروض ستقام في دور عرض جرين بلازا وفريال والمركز الثقافي الفرنسي ومركز الحرية للإبداع.

وبالتوازي مع بداية المهرجان، تنطلق أولى فعاليات منتدى الإنتاج المشترك بين الدول الفرانكوفونية والذي يهدف لدعم مبادرات الإنتاج السينمائي المشترك بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للناطقين بالفرنسية.