في بيروت، تم لقاء بين المطربة اللبنانية الشابة رولا قادري وشركة هيومانجمنت، حيث تم الاتفاق على عقد عمل مشترك مع الشركة التي ستتولى إدارة أعمالها، وذلك بفعل تفاهم وشراكة جديدة جمعت بين الطرفين.



وقالت المطربة قادري عن الشراكة الجديدة التي تربطها بهيو مانجمنت أنها خطوة مهمة في مسيرتها الفنية، معبرة عن حماسها لكل ما سينتج عنها من إنتاجات فنية جديدة ستشكل نقطة تحول لمسيرتها.



كما وعدت رولا محبيها بتقديم المزيد من الأعمال الخاصة بها والـ Covers التي اشتهرت بتأديتها ولكن بأسلوب جديد ومبتكر.



يذكر أن الفنانة رولا قادري تميزت بصوتها القوي الذي مكنها من أداء أغاني الفنانين بطريقتها الخاصة، حيث حصدت موهبتها ملايين المشاهدات على يوتيوب، ودخل صوتها قلوب المستمعين والفنانين.