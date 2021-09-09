دمشق هدى العبود



كشف الفنان نزار أبو حجر لأحد المواقع السورية الالكترونية، عن أنه لا يعنيه أن يحصل على بطولة مطلقة في عمل ما، وقال: «إن قلائل جدا من المخرجين السوريين أصحاب المشروع الدرامي الذين حققوا مجدا شخصيا بسبب أعمالهم لا العكس، وضرب مثالا المخرج هيثم حقي، الليث حجو، بسام الملا، والراحل حاتم علي».



وعن رأيه بالمخرجة رشا شربتجي، قال أبو حجر «انها مخرجة مبدعة»، إلا أنه اعتبرها مثل باقي المخرجين الذين يستبعدون بعض الفنانين من أعمالهم لخلافات شخصية، مبينا أن والدها هشام شربتجي كان يفعل ذلك أيضا على العكس الليث حجو الذي يستدعي الفنان المناسب للمكان المناسب حتى لو وجد خلافا بينهما.



وأوضح أن خلافاته كثيرة مع المخرجين بسبب سلوكهم في التعامل معه لكونه شخصا بسيطا، مشددا على ان سلوكه بسيط لكن خلفيته الثقافية ليست بالبسيطة.